أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 29-3-2022

تختلف أسعار الفاكهة في الأسواق وتهتم ربات البيوت بمتابعة أسعار مختلف أنواع الفاكهة في الأسواق إذ أنَّه لا غنى عنها في أي بيت مصري، وتمد الجسم بالعديد من المعادن التي يحتاجها.

ومع اقتراب شهر رمضان الكريم تهتم ربات البيوت بمتابعة أسعار مختلف أنواع الفاكهة في الأسواق لشراء الفاكهة في الشهر الكريم وتناولها.

واستمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها نستعرض أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الثلاثاء 29 مارس الحالي مثل التفاح والموز والعنب والجوافة وغيرها، وذلك على النحو التالي:

أسعار الفاكهة في الأسواق

سجل سعر الموز اليوم نحو 10 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الفراولة اليوم نحو 15 جنيهًا، أما طبق الجوافة بلغ سعره نحو 20 جنيهًا، كما تراوح سعر كيلو التفاح بين 12 و23 جنيهًا، ووصل سعر كيلو العنب المستورد إلى 30 جنيهًا، كما سجل سعر طبق الماندرين نحو 12 جنيهًا، و تراوح سعر اليوسفي اليوم بين 2.5 و6 جنيهات.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بسوق العبور تختلف أسعار الفاكهة المختلفة مثل الموز والبرتقال

كما جاءت أسعار الفاكهة في سوق العبور، كما يلي وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للسوق عبر الإنترنت:

وصل سعر كيلو البرتقال البلدي إلى 3.25 جنيه، كما اختلف سعر كيلو البرتقال السكري بين 2.5 جنيه إلى 4 جنيهات، وسجل سعر كيلو البرتقال أبو سرة سعر يتراوح بين 2.50 جنيه إلى 6.50 جنيه.

وبلغ سعر الكيلو من اليوسفي بين 2.5 جنيه إلى 6 جنيهات، وسعر سعر كيلو الفراولة في سوق العبور بين 7 إلى 9 جنيهات، كما تراوح سعر كيلو الحرنكش بين 13 جنيها حتى 15 جنيهًا ووصل سعر كيلو الكيوي إلى 20 جنيهًا.