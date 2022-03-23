أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الأربعاء 23-3-2022

يحرص الكثير من الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية على متابعة أسعار الفاكهة باستمرار، نظرا لإقبالهم الكبير على شرائها، لأنها تساعدهم على اتباع الحميات الغذائية لخسارة الوزن، كما أنها تحتوي على الكثير من الفيتامينات التي تعوض عن تناول الكثير من الأشياء الممنوع تناولها لخسارة الوزن، وشهدت أسعار الفاكهة خلال الأيام القليلة الماضية تذبذب في الأسعار.

سعر الفاكهة في الأسواق

وحرصا على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء الموافق 23 مارس الجاري، وفق جولة «الوطن» في الأسواق لمتابعة الأسعار، والتي جاءت كالتالي:

- سعر اليوسفي: وجاء سعر اليوسفي في الأسواق ليسجل قيمة تتراوح بين 2.5 حتى 6 جنيهات.

- سعر التفاح: كما تراوح سعر التفاح بين قيمة مالية وهي 12 وحتى 23 جنيها..

- سعر العنب: فيما وصل سعر العنب المستورد لقيمة 30 جنيها.

- سعر الموز: وعن سعر الموز فجاء ليسجل اليوم قيمة 10 جنيهات.

- سعر الفراولة: وعن سعر الفراولة، فجاء الكيلو ليسجل قيمة 15 جنيها.

- سعر الجوافة: كما جاء سعر طبق الجوافة ليسجل قيمة 20 جنيها.

- سعر الماندرين: فيما جاء سعر طبق الماندرين ليسجل قيمة 12.5 جنيها.

- سعر التفاح: فيما وصل سعر التفاح لقيمة تتراوح بين 15 وحتى 25 جنيها.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

وبالنسبة أسعار الفاكهة في سوق العبور، فجاءت الأسعار لمختلف الأنواع كالتالي:

- سعر الحرنكش: ووصل سعر الكيلو من الحرنكش في سوق العبور اليوم نحو 30 جنيهًا.

- سعر الكيوي: كما سجل سعر كيلو الكيوي نحو 26 جنيهًا.

- سعر البرتقال: كما وصل سعر كيلو البرتقال إلى سعر يتراوح بين 2 وحتى 3.5 جنيها، فيما وصل سعر البرتقال أبو سرة لسعر يتراوح بين 2.5 حتى 6.5 جنيهات، أما البرتقال السكري فسجل سعرا تراوح بين 2.5 حتى 4 جنيهات.

- سعر البلح: ووصل سعر البلح الشامي لقيمة تتراوح بين 7 حتى 18 جنيها، وتراوح سعر البلح المركابي بين 9 إلى 19 جنيهًا.