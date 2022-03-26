أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم السبت 26-3-2022

تساؤلات ومخاوف عدة انتشرت خلال الفترة الماضية حول استقرار أسعار السلع من عدمه، وهو ما جعل الدولة تتدخل لضبط الأسعار ووعيد التجار أو من يرفع السلع بالمحاسبة، مع طرح كميات وفيرة من السلع والمنتجات في الأسواق بما يكفي احتياجات المواطنين.

ومن ضمن ما يتم البحث عنه بشكل مستمر أسعار الفاكهة والخضروات، ودائما ما يزداد قبل أيام من انطلاق شهر رمضان الكريم، حيث يتم تناول الفاكهة بكثرة خلال ساعات الإفطار بعد صيام طويل على مدار اليوم.

أسعار الفاكهة في الأسواق

وفي هذا الصدد، وفي إطار حرص الناس على متابعة السلع المختلفة واهتماما بما يبحث عنه المواطن بشكل يومي، تستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية أبرز أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية المحلية، اليوم السبت الموافق 26 مارس الجاري، وفق جولة أجرتها الوطن» في الأسواق، وجاءت الأسعار كما يلي:

- سجل سعر كيلو الفراولة اليوم السبت نحو 15 جنيها.

-كما سجل سعر الموز اليوم السبت نحو 10 جنيهات.

- وبلغ سعر طبق الجوافة اليوم السبت نحو 20 جنيها.

- ووسجل سعر طبق الماندرين نحو 12 جنيه.

- تراوح سعر اليوسفي اليوم بين 2.5 و6 جنيهات.

- كما تراوح سعر التفاح بين 12 و23 جنيها.

- وصل سعر العنب المستورد إلى 30 جنيها.

- تراوح سعر التفاح بين 15 و25 جنيها.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

كما جاءت أسعار الفاكهة في سوق العبور، كما يلي وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للسوق عبر الإنترنت:

وصل سعر كيلو البرتقال إلى 3.5 جنيه.

تراوح سعر البرتقال أبو سرة بين 2.5 و6.5 جنيهات.

وتراوح سعر الكيلو من البرتقال السكري اليوم السبت بين 2.5 و4 جنيهات.

وبلغ سعر الكيلو من الحرنكش في سوق العبور اليوم نحو 30 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الكيوي نحو 26 جنيهًا.