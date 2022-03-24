أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الخميس 24-3-2022

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، يحرص العديد من المواطنين على متابعة أسعار السلع الغذائية بشكل يومي، خاصة الفاكهة، التي يتم تناولها بكثرة خلال ساعات الإفطار، لتعويض الجسد عما يفقده من فيتامينات أثناء ساعات الصيام، ومد الجسم بالطاقة، كما أنّهم يحرصون على شرائها لإعداد العصائر التي يتم تناولها بعد الإفطار.

أسعار الفاكهة في الأسواق

واهتماما بما يبحث عنه المواطن بشكل ليومي ودائم ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية المحلية، اليوم الخميس الموافق 24 مارس الحالي، وفق جولة «الوطن» في الأسواق لمتابعة الأسعار، والتي جاءت كما يلي:

- صل سعر الموز اليوم إلى 10 جنيهات.

- جاء سعر كيلو الفراولة بـ15 جنيها.

- سعر طبق الجوافة 20 جنيها.

- ووصل سعر طبق الماندرين إلى 12.5 جنيه.

- تراوح سعر اليوسفي في الأسواق بين 2.5 و6 جنيهات.

- تراوح سعر التفاح بين 12 و23 جنيها.

- وصل سعر العنب المستورد إلى 30 جنيها.

- سعر التفاح سجل 15 و25 جنيها.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

وبالنسبة أسعار الفاكهة في سوق العبور، وصل سعر كيلو البرتقال إلى 3.5 جنيه، فيما تراوح سعر البرتقال أبو سرة بين 2.5 و6.5 جنيهات، أما البرتقال السكري فتراوح سعره بين 2.5 و4 جنيهات، ووصل سعر الكيلو من الحرنكش في سوق العبور اليوم إلى 30 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو الكيوي نحو 26 جنيهًا.