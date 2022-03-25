أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الجمعة 25-3-2022

تلقى أسعار المنتجات والسلع المختلفة اهتماما كبيرا خلال الأيام الماضية وتساؤلات عديدة حول استقراراها من عدمه مع اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا واتجاه بعض التجار إلى زيادة الأسعار أو احتكار السلع، ومن ضمن ما يهم الناس أسعار الفاكهة.

وازداد الاهتمام بالفاكهة والخضروات، قبل أيام قليلة من انطلاق شهر رمضان الكريم، حيث يهتم المواطنون في ذاك الوقت من كل عام بمتابعة أسعار السلع المختلفة، ومنها الفاكهة، التي يتم تناولها بشكل كبير وبكثرة خلال ساعات الإفطار بعد صيام طويل على مدار اليوم، وذلك لتعويض الجسد عما يفقده من فيتامينات في أثناء ساعات الصيام التي أمرنا الله بها.

أسعار الفاكهة في الأسواق

واهتماما بما يبحث عنه المواطن بشكل يومي، تستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية أبرز أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية المحلية، اليوم الجمعة الموافق 25 مارس الجاري، وفق جولة أجرتها الوطن» في الأسواق، وجاءت الأسعار كما يلي:

- سجل سعر كيلو الفراولة 15 جنيها.

-سجل سعر الموز اليوم نحو 10 جنيهات.

- سجل سعر طبق الجوافة نحو 20 جنيها.

- وجاء سعر طبق الماندرين بـ 12.5 جنيه.

- تراوح سعر اليوسفي اليوم بين 2.5 و6 جنيهات.

- تراوح سعر التفاح بين 12 و23 جنيها.

- وصل سعر العنب المستورد إلى 30 جنيها.

- تراوح سعر التفاح بين 15 و25 جنيها.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

وبالنسبة أسعار الفاكهة في سوق العبور، جاءت كما يلي:

وصل سعر كيلو البرتقال إلى 3.5 جنيه.

تراوح سعر البرتقال أبو سرة بين 2.5 و6.5 جنيهات.

سجل سعر الكيلو من البرتقال السكري بين 2.5 و4 جنيهات.

وصل سعر الكيلو من الحرنكش في سوق العبور اليوم إلى 30 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الكيوي نحو 26 جنيهًا.