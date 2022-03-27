بريد الوطن .. «مياه الشرب» ترد على شكاوى أهالى الدقهلية

إيماء إلى ما نُشر بالموقع الإلكترونى الخاص بجريدتكم بتاريخ 29 يناير الماضى بعنوان «شكوى أهالى قرية سيلا بسبب الصرف الصحى بمحافظة الفيوم»، نحيطكم علماً بأن المشروع مُدرَج بخطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للعام المالى 2021 - 2022، وجارٍ العمل بنسبة تنفيذ 60%، ومن المتوقع انتهاء المشروع فى 31 ديسمبر القادم، وفيما يتعلق بالخبر المنشور بتاريخ 30 يناير الماضى بعنوان «مياه الصرف تغمر منازل القرية بمحافظة الدقهلية.. والأهالى: أغيثونا»، نحيطكم علماً بأن محافظة الدقهلية تقع ضمن المحافظات الجارى تنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصرى بها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

غادة عبدالمنعم منصور - مدير العلاقات العامة

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