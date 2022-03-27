بريد الوطن .. هل فشل التعليم فى الدول العربية؟

نشرت منظمة اليونيسكو تقريراً حديثاً أن نحو نصف الأطفال فى الدول العربية لا يتلقون تعليماً ابتدائياً أو لا يتلقون أساسيات التعليم حتى عندما يلتحقون بالمدارس، وذكر التقرير أن سبعة وخمسين مليون طفل فى العالم لا يذهبون إلى المدارس وأن ثلث الأطفال البالغين فى سن التعليم الابتدائى لا يتعلمون الأساسيات، سواء التحقوا بالمدارس أو لم يلتحقوا بها بسبب تدنى مستوى التعليم، ما هو تفسير ذلك؟ وهل ذلك يعنى أن التعليم فشل فى الدول العربية؟ حالة يُرثى لها بعد عدم انتظام وغياب معظم الطلاب من الحضور فى الفصول الدراسية معظم موسم الدراسة! المدارس العربية «لماذا لم تعد قادرة على تقديم المهارات العلمية للتلاميذ؟ فقد أشار فى تقرير سابق عن الحالة المصرية لشبكة البى بى سى البريطانية الخبير التربوى الدكتور كمال مغيث، إلى أن «التعليم فى الدول العربية فشل إلى حد كبير بالنظر إلى التقارير الدولية وخروج الجامعات العربية من قوائم الدول المحترمة الخاصة بتصنيف الجامعات».

ويرى الدكتور مغيث أن «تدنى مستوى التعليم بدأ تدريجياً مع تسلم السادات للسلطة، فأنا أجدت القراءة والكتابة فى المرحلة الابتدائية خلال الستينيات من القرن العشرين، بينما بدأ السادات بعد ذلك بصياغة التعليم الطبقى لأنه لم يكن يؤمن بخطط القوى العاملة ومع ذلك لم يستطع تقديم مشروع ليبرالى وبدأ بتطبيق الفترتين والثلاث فترات فى الدراسة عوض فترة الثمانى ساعات. وكانت النتيجة تفاقم الدروس الخصوصية وتحوُّل المدارس إلى مجرد أماكن للامتحان».

محمد سعد عبداللطيف

كاتب مصرى وباحث فى الجغرافيا السياسية

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