بريد الوطن .. طيف

طيفٌ ينادينى يحوم حولى

يذكّرنى بشىء ما

كنت أستشعر وجوده من قبل

ذاك الجُب المعتم

ذاك الذى خططته العناكب

واتخذته المطاير عُشا

وكأن المنية تذكّرته منذ ولادتى

لم يصحُ يوماً صحوةً

كصحوته لمرور طيفك بأعتابه

أتى فاستضاء

وكأنه مدينة شُيدت لتوها

تزينت أزقتها بزبرجد

وشقائق نعمانها أنت

ها قد زُينت مدينتك

وقد أتى طيفك فمتى تأتى أنت؟

رحمة عادل

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