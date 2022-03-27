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محمود مسلم

بريد الوطن .. طيف

كتب:

الوطن
09:10 م | الأحد 27 مارس 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

طيفٌ ينادينى يحوم حولى

يذكّرنى بشىء ما

كنت أستشعر وجوده من قبل

ذاك الجُب المعتم

ذاك الذى خططته العناكب

واتخذته المطاير عُشا

وكأن المنية تذكّرته منذ ولادتى

لم يصحُ يوماً صحوةً

كصحوته لمرور طيفك بأعتابه

أتى فاستضاء

وكأنه مدينة شُيدت لتوها

تزينت أزقتها بزبرجد

وشقائق نعمانها أنت

ها قد زُينت مدينتك

وقد أتى طيفك فمتى تأتى أنت؟

                                                          رحمة عادل 

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