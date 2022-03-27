بريد الوطن .. طيف
كتب:
الوطن
09:10 م | الأحد 27 مارس 2022
صورة تعبيرية
طيفٌ ينادينى يحوم حولى
يذكّرنى بشىء ما
كنت أستشعر وجوده من قبل
ذاك الجُب المعتم
ذاك الذى خططته العناكب
واتخذته المطاير عُشا
وكأن المنية تذكّرته منذ ولادتى
لم يصحُ يوماً صحوةً
كصحوته لمرور طيفك بأعتابه
أتى فاستضاء
وكأنه مدينة شُيدت لتوها
تزينت أزقتها بزبرجد
وشقائق نعمانها أنت
ها قد زُينت مدينتك
وقد أتى طيفك فمتى تأتى أنت؟
رحمة عادل
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