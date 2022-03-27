بريد الوطن .. هل نحن قادرون على إخماد حريق البلطجة

لكل حريق طريقة لإخماده، ولأن معظم النار من مستصغَر الشرر، فلماذا يسكت مجتمعنا إلى أن يصل بنا الحال إلى هذا الحد، بلطجة فى كل مكان، وجرائم كنا لا نسمع عنها، ولماذا لا يتم إخماد هذه الحرائق التى دمرت مجتمعنا، لماذا لا يتم تغليظ قانون البلطجة أو تفعيله كما يجب أن يكون، هل نحن أمام مشكلة بدون حل، هل عجز المجتمع عن علاج تلك المشكلة، هل القانون وحده يكفى للقضاء على تلك الظاهرة؟ هل غسلت الأسرة يدها، وأعطت المجتمع تلك الهدايا التى هى كفيلة بتدميره؟ لماذا لا يتم عمل مؤتمر كل عام، ويكون عنوانه «مجتمع بدون بلطجة»؟ نحن قادرون ولكن لا ينقصنا إلا التوجيه، ليس صحيحاً أن تدنى مستوى المعيشة هو وحده السبب فى انتشار ظاهرة البلطجة، لأن القرية برغم فقرها ما زالت تحمى أخلاقها إلى الآن، أما فى المدينة فقد ذهب دور المدرسة، وذهبت الأسرة، وذهب المجتمع يدمع على ما وصلنا إليه، لماذا كل هذا؟ هل نحن لا نستحق أن نعيش فى أمان فى بلد ندفع به ضرائبنا وأولها ضريبة الدم؟ نحن نستحق أن نحيا كما يليق بالإنسان فى هدوء وأمان.. تحيا الإنسانية، ويحيا الأمان، وليحفظ الله مصرنا العزيزة من كل شر.

مراد عزمى

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