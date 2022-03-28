ابنة أحمد حلاوة تكشف عن آخر كلمات والدها: «وصانا على بعض»

يقام حاليا عزاء الفنان الراحل أحمد حلاوة في مسجد الشرطة بطريق صلاح سالم، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

وقالت أية حلاوة، ابنة الفنان أحمد حلاوة في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن والدها قبل وفاته طلب منها وإخوتها عدم الافتراق عن بعضهما.

رحيل أحمد حلاوة

ورحل عن عالمنا الفنان أحمد حلاوة، الجمعة الماضية، إثر إصابته بمضاعفات فيروس كورونا الذي ظل يعاني منه 45 يوما، وتدهورت حالته الصحية بعد تحسنها ليتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي في حالة حرجة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى عن عمر ناهز 73 عاما.

جنازة أحمد حلاوة

وتم تشيع الجثمان من المجمع الإسلامي بمنطقة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم سامح الصريطي وعصام السقا وإيهاب فهمي ومنير مكرم وأشرف زكي ونهال عنبر ودنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان.