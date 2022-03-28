أشرف زكي أول الحاضرين لعزاء أحمد حلاوة «صور»

بدأ الفنانون في التوافد لعزاء الفنان الراحل أحمد حلاوة من مسجد الشرطة بصلاح سالم، بحضور عدد كبير من أقارب وأصدقاء العائلة.

ووصل الفنان محمود عبد الغفار وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ومنير مكرم، منذ قليل، إلى مسجد الشرطة لتقديم واجب العزاء في الفنان الراحل أحمد حلاوة، ومن المقرر حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

وحرص أشرف زكي على تقديم واجب العزاء لابنة المرحوم، قائلا لها: «البقاء لله ولو احتاجتي أي حاجة احنا موجودين في أي وقت ودي أقل حاجة نقدمها للراحل».

رحيل أحمد حلاوة بعد صراع مع المرض

ورحل عن عالمنا الفنان أحمد حلاوة، الجمعة الماضية، إثر تداعيات الإصابة بفيروس كورونا عن عمر ناهز 73 عاما.

وتم تشيع الجثمان من المجمع الإسلامي بمنطقة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم سامح الصريطي وعصام السقا وإيهاب فهمي ومنير مكرم وأشرف زكي ونهال عنبر ودنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان.

آخر أعمال الفنان أحمد حلاوة

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلاوة، كانت مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل الاختيار 2، الذي عرض في رمضان الماضي، وهو من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، كما شارك في فيلم «أحمد نوتردام» بطولة رامز جلال، غادة عادل، حمدي الميرغني، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، انتصار، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

وشارك «حلاوة» في فيلم «الجواهرجي» المقرر عرضه في موسم عيد الفطر المقبل، ويجسد دور والد الفنانة منى زكي ضمن أحداث العمل، والفيلم من بطولة محمد هنيدي، منى زكي، لبلبة، أحمد صلاح السعدني، تارا عماد، وغيرهم من الفنانين.