أشرف زكي: أحمد حلاوة كان رجل مسرح من الطراز الأول.. «وعمره ما زعل حد»

نعى الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن الموسيقية، الفنان الراحل أحمد حلاوة، الذي وافته المنية، أمس الجمعة، بعد صراع مع مرض كورونا، موضحًا: «كل شوية بنفقد قيمة كبيرة، وآخرها امبارح، أستاذنا الجميل أحمد حلاوة».

وأضاف «زكي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج «التاسعة»، على القناة الأولى، أنّ الفنان الراحل كان رجل مسرح من الطراز الأول: «منذ أن كنت طالبًا في المعهد العالي للفنون المسرحية كنت أشاهد مسرح الطليعة، انبهرت بموهبته الفذة، وظل ارتباطه بالمسرح المصري والحكومي مستمرًا، رغم كل النجومية التي حققها في التلفزيون والسينما والإذاعة».

رجل مسرح من الطراز الأول

وتابع نقيب المهن الموسيقية: «كان الدكتور أحمد حلاوة رجل مسرح من الطراز الأول، محبًا للجميع، معتقدش إن في حد مرة زعل منه».

وفي وقت سابق، أكد قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن الراحل قيمة أكاديمية وفنية وثقافية كبيرة، وأعطى الكثير لمسرح الدولة؛ إذ كان أحد أهم عشاقه طيلة السنوات الماضية.

ولفت «زكي» إلى أنه تواصل معه والفنانة نهال عنبر، وكان على خير ما يرام، وبدأت حالته الصحية في التحسن، لكن مشيئة الله قضت بوفاته.

وأشار نقيب الممثلين، إلى أنه كان من أكثر الناس تواضعًا، ومحبًا للخير، وكانت قيمته الحقيقية على خشبة مسرح الطليعة، وجعل الأجيال الجديدة تعشقه والمسرح، لافتًا إلى أنه مازال يتذكر جيدًا عرض مسرحية «عسل عسل»، التي كان يحضرها منذ أن كان طالبا في المعهد، ولم يفوت منها عرضًا واحدًا.