أشرف زكي يكشف تفاصيل آخر مكالمة هاتفية مع أحمد حلاوة قبل وفاته

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن الفنان القدير أحمد حلاوة، الذي توفى متأثرًا بتداعيات فيروس كورونا، قيمة أكاديمية وفنية وثقافية كبيرة، وأعطى الكثير لمسرح الدولة، لأنه كان من عشاقه على مدار سنوات طويلة.

وأضاف في تصريحات خلال مشاركته في صلاة الجنازة على الفنان أحمد حلاوة، وتشييع جثمانه اليوم من مسجد المجمع الإسلامي بالشيخ زايد، إن «حلاوة» قبل وفاته بأيام قليلة تواصل معه هاتفيًا من خلال تليفون ابنته، وكذلك تواصل مع الفنانة نهال عنبر «كان كويس جدًا، وبدأ صحته تتحسن، وكان بيوجه الشكر لنا ولجميع الأسرة الفنية، ولكن في النهاية هذه مشيئة ربنا».

نجومية أحمد حلاوة ظهر في السنوات العشر الأخيرة

وأشار نقيب الممثلين، إلى أن الفنان الراحل، كان من أكثر الناس تواضعًا ومحبًا للحياة وللخير، «قيمته الحقيقية كانت على خشبة مسرح الطليعة، جعلنا نعشقه ونعشق المسرح، وأتذكر كان يقدم عرض مسرحية (عسل عسل)، كنت حريصا على حضورها ولم أفوت عرضًا واحدًا منها».

أحد نجوم المسرح العظماء

واستطرد بقوله: «أحمد حلاوة من القلائل الذين نجحوا في الحفاظ على التوازن بين المسرح والدراما وعمله الأكاديمي، ونجوميته ظهرت خلال السنوات العشر الأخيرة، وللأسف فقدنا اليوم هذه القيمة الكبيرة، ولا نملك غير الدعاء له بالرحمة».

وعن شائعات الوفاة التي تصاحب نجوم الفن، قال نقيب الممثلين «كل يوم نجد مثل هذه الشائعات، وأؤكد أن المعلومة الصحيحة في مثل هذه الأمور يجب أن تكون من خلال النقابة فقط، ووقتها نقوم بالإعلان إذا حدث مكروه ما».

وشارك عدد من النجوم في صلاة الجنازة على الفنان الدكتور أحمد حلاوة وتشييع جثمانه بعد صلاة ظهر اليوم، منهم دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، وسامح الصريطي، وإيهاب فهمي، وعصام السقا، ونهال عنبر، ومنير مكرم.