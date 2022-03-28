«المتحدة»: «فيفا» أشاد بالصورة المميزة لمباراة الذهاب بين مصر والسنغال

قال المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن شبكة قنوات «أون تايم سبورتس» عندما حصلت على حقوق إذاعة مباراتي مصر والسنغال في الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم في قطر 2022، كانت تراهن على المنتخب الوطني، لأنّها عندما حصلت على حقوق المباراتين، لم يكن المنتخب تأهل إلى هذا الدور.

وشدد على أن شبكة «أون تايم سبورتس» قدمت صورة مميزة للنقل التليفزيوني في مباراة الذهاب، حيث أشاد بها الاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، إذ أرسلت هذه الإشادة للشركة المتحدة، لأنّ المباراة خرجت بصورة رائعة.

بداية تغطية المباراة في الثانية ظهرا

وأضاف صالح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، عبر قناة صدى البلد: «المباراة الأولى انتهت بفوز مصر، ونتمنى أن يسعد المنتخب الشعب المصري كله، وتغطية المباراة ستبدأ غدا بداية من الساعة الثانية ظهرا، والمباراة ستبدأ في تمام الساعة السابعة».

وتابع بأن الفقرة التحليلية الأولى ستكون من الساعة الثانية حتى الرابعة عصرا، وبداية من الساعة الرابعة سيبدأ الاستديو التحليلي للمباراة، من تقديم الإعلامي الرياضي سيف زاهر، وحضور أيمن يونس، محمد يونس ومحمد عمر وأحمد حسن، عماد متعب، محمد فضل، عبدالظاهر السقا، وعبدالواحد السيد.

مدحت شلبي والكواليني.. المتحدة تعلن معلقي مباراة مصر والسنغال

وأوضح: «بالنسبة إلى تجربة التعليق، فإننا سنكرر ما حدث في مباراة الذهاب، مدحت شلبي سيعلق على المباراة من القناة الصوتية الأولى، ومحمد الكواليني في قناة أون تايم سبورتس 1، وفي قناة أون تايم سبورتس 2 سيكون حاتم بطيشة معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، ومؤمن حسن معلق القناة الصوتية الثانية».