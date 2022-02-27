حسام صالح: المتحدة تقدم 14 مسلسلا لـ9 منتجين في رمضان.. «الاختيار درة الأعمال»

قال المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن المتحدة فتحت الباب لكل المنتجين المصريين حتى يكونوا موجودين على ساحة العمل الدرامي بشكل عام، سواء في المسلسلات أو الأعمال المختلفة الموجودة في السينما والتشجيع للحركة المسرحية

صالح: نجوم مصر كلهم موجودين في 14 مسلسل

وأضاف «صالح»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «ON»، أنه بالنسبة لرمضان المقبل، شارك به 9 منتجين يعملون على 14 عملا دراميا، «بحاول ألاقي اسم حد من النجوم مش موجود مش لاقي، وأنا مش عارف أعدهم كويس ولكن نجوم مصر كلهم موجودين في الـ14 عمل دول».

صالح: الأعمال تقدم المعالجات الاجتماعية والبطولات الوطنية

وأوضح أن الأعمال ستتنوع بين الأعمال التي تعالج الأمور الاجتماعية، وأخرى تتحدث عن البطولات الوطنية، وأعمال كوميدية وأخرى ذات صبغة صعيدية، وأعمال خاصة بالقصص الخفيفة، «عندنا تشكيلة فيها كل الإرضاء للأذواق المختلفة للمواطن المصري والعربي اللي بيتفرج على قنواتنا».

وأكد أن الشركة ستعلن بشكل دوري الأعمال الجديدة التي سيتم تقديمها خلال شهر رمضان المقبل، «هنخلي مسلسل الاختيار 3 هو الدرة وهنعلن عنه قبل الأواخر، والاختيار في المعتاد دائما من الأعمال الوطنية المهمة اللي بنهتم بيها ونوليها كل الاهتمام، وهنتكلم عليها في وقت لاحق».

تأثير جائحة كورونا أثناء تصوير الأعمال الفنية كان محدودا

وأشار إلى أن تأثير جائحة فيروس كورونا أثناء تصوير الأعمال الفنية كان محدودا، حيث إن الشركة شكلت لجنة لعدم تعطيل الأعمال الفنية بسبب الجائحة، «كان فيه عمل أو اتنين اتأخروا شوية وممكن مكانوش يطلعوا ولكن الأعمال الـ14 كلهم يظهروا على الشاشة».

وتابع: «متوقعين إن الأعمال بتاعتنا تكون جاهزة قبل بداية رمضان، وأيام قليلة جدا وهتكون الحاجات دي كلها موجودة على الشاشات».

الشركة ستعلن بشكل دوري عن الأعمال الجديدة التي سيتم تقديمها خلال شهر رمضان المقبل، «هنخلي مسلسل الاختيار 3 هو الدرة وهنعلن عنه قبل الأواخر، والاختيار في المعتاد دائما من الأعمال الوطنية المهمة اللي بنهتم بيها ونوليها كل الاهتمام، وهنتكلم عليها في وقت لاحق»