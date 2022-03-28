«الديهي» يكشف أهمية قمة النقب: «تاريخية لإعادة هندسة الأمن الإقليمي»

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه تم عقد اجتماع خماسي غير مسبوق بين مصر والإمارات والبحرين والمغرب والولايات المتحدة وإسرائيل، بمنطقة النقب بقرية صحراوية بدولة إسرائيل، موضحًا أن اختيار هذا المكان له دلالة لكونه مسقط رأس أول رئيس وزراء لإسرائيل، وهذه الدلالة ربما تكون لتكريم أول رئيس للحكومة الإسرائيلية، موضحًا أن قمة النقب ستكون قمة دورية معنية بالقضايا الإقليمية والتحديات المشتركة، وذلك خلال تقديمه برنامجه «بالورقة والقلم»، على قناة «TeN».

صورة وزراء خارجية القمة تاريخية

وأضاف «الديهي»، أن صورة وزراء خارجية القمة تاريخية، مشددًا على أن هذا الاجتماعي يأتي في إطار إعادة هندسة الأمن الإقليمي والعلاقات الدولية في المنطقة الإقليمية الأكثر اضطرابًا، موضحًا أن جميع المجتمعين وجهوا رسالة واضحة لإيران برفض الاعتداءات الإيرانية المستمرة، ورفض وجود مستوى متقدم من البرنامج النووي الإيراني يهدد المنطقة، وعدم تمدد إيران في المنطقة، وهناك تغيرات حادة في المنطقة قد تؤدي لارتباك فكري ونفسي ومعنوي.

حل الدولة الفلسطينية الضمانة الحقيقية لأي سلام

وأوضح الإعلامي، أنه من أجل وجود رغبة في تطبيع حقيقي وعلاقات طبيعية لا بد من إيجاد حل للقضية الفلسطينية، وهذا رأي مصر على المستوى الشعبي والرسمي، مؤكدًا أننا مع السلام والتنمية والتعاون الإقليمي ولكن لدينا ثوابت تؤكد أننا مع إقامة دولة فلسطينية وضد أي احتلال، وهذا موقف الدولة المصرية على المستوى الرسمي، والسفير سامح شكري تحدث في قمة النقب عن الحق الفلسطيني في دولة مستقلة، وأن حل الدولة الفلسطينية الضمانة الحقيقية لأي سلام.

هناك تغيير كبير يحدث في المنطقة

وأشار إلى أن هناك تغيير كبير يحدث في المنطقة، والولايات المتحدة الأمريكية تخرج من المنطقة سواء زهد سياسي أو أولويات أمريكية، وإسرائيل لها دور في المنطقة كقوة إقليمية شئنا أم أبينا، وإيران وتركيا ومصر ودول الخليج قوى إقليمية، وما يحدث الآن هو رسم لهذه القوى، مؤكدًا أن قوة الدول تقاس بالقوة العسكرية والاقتصادية والبشرية والمشاركة والتأثير وما يحدث الآن غربلة للدولة، وهناك دول تظهر ودول تتلاشى، وما كان محرمًا بالأمس أصبح اليوم مباحًا.

«شكري» أكثر من تحدث عن القضية الفلسطينية بقمة النقب

وأوضح أن وزير الخارجية السفير سامح شكري، تحدث خلال قمة النقب التي جمعت وزراء خارجية مصر وإسرائيل والإمارات والمغرب والبحرين والولايات المتحدة، بشكل واضح ودقيق أن مصر مع القضية الفلسطينية، وأن حل القضية الفلسطينية هو الضمانة الوحيدة للتعاون الإقليمي، ولا بد من العمل على إيجاد حل عاجل للقضية الفلسطينية، مشددًا على أن «شكري»، هو أكثر من تحدث عن القضية الفلسطينية بقمة النقب.

وأشار الإعلامي نشأت الديهي، إلى أن وزير خارجية إسرائيل، ذكر أن قمة النقب التي أسماها قمة الشرق الأوسط ستكون منتدى عادي، وأن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه وليس الأخير، كما أن صحف إسرائيلية ذكرت أن دولة الإمارات تسعى لتشكيل حلف عربي لملء الفراغ الذي تتركه الولايات المتحدة بعد قرار خفض وجودها في المنطقة، كما أن السفيرة الإسرائيلية في مصر قالت مؤتمر وزراء الخارجية العربي والإسرائيلي يظهر أن المنطقة تتغير بشكل كبير.

إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية

وأوضح أن سفيرة إسرائيل لدى القاهرة، قالت «لدينا نفس المصالح والتحديات والتهديدات، وأن الرأي العام المصري يؤيد رعاية وتحقيق اتفاقية السلام التي أبرمنها منذ 43 عام»، فيما علق الديهي موجها حديثه للسفيرة أميرة أورون،: «بلاش تتحدثي باسم الرأي العام المصري؛ لأن الرأي العام المصري له من يتحدث باسم، ويشترط أنه حال أردتم تطبيق حقيقي وعلاقات طبيعية عليكم إيجاد دولة فلسطينية، فإسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية والاجتماع معها لا ينفي أن هناك أرض فلسطينية عربية محتلة».