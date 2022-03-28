سي إن إن: زيلينسكي يريد ضمانات أمنية ملزمة مقابل حياد أوكرانيا

تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال مقابلة اليوم مع صحفيين روس، عن نقطة مهمة في مفاوضات السلام المحتملة، وهي إمكانية حياد أوكرانيا، قائلا: «نحن مستعدون لقبول هذا، هذه هي النقطة الأكثر أهمية»، وفقا لما ذكرته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

أوكرانيا سترفض الحياد دون ضمانات أمنية

وأضاف أنهم على استعداد للحديث عن حياد أوكرانيا إذا لم يكن حلف الناتو مستعدًا لقبول الدولة كعضو في الحلف، وذلك هذا من الناحية النظرية، من شأنه أن يمثل استجابة لأحد مطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو أن تتخلى أوكرانيا عن تطلعاتها في الناتو، لكن الأمر ليس بهذه البساطة.

أوكرانيا سترفض الحياد دون ضمانات أمنية

وأوضح أن أوكرانيا سترفض الحياد دون ضمانات أمنية ملزمة قانونًا، وفي ظل غزو روسيا لأوكرانيا، قال إنه غير مهتم بالوعود.

زيلينسكي: الاتفاق يجب أن يكون ملزما

وأضاف زيلينسكي: «أنا مهتم بالتأكد من أن ما يتم الاتفاق عليه ليس مجرد قطعة ورق أخرى على غرار مذكرة بودابست».

وكان زيلينسكي يشير إلى لحظة لا يتذكرها الكثيرون في تاريخ ما بعد الحرب الباردة، وهو أنه مع انهيار الاتحاد السوفيتي، أصبحت أوكرانيا، على الورق على الأقل، تمتلك ثالث أكبر ترسانة نووية في العالم، واحتفظت روسيا بالسيطرة التشغيلية على تلك الأسلحة، لكن أوكرانيا وقعت اتفاقية في عام 1994 للتخلي عن الأسلحة النووية الموجودة على أراضيها مقابل ضمانات أمنية، بما في ذلك حماية وحدة أراضي أوكرانيا واستقلالها السياسي، وهذا شيء قامت به روسيا، الموقعة على مذكرة بودابست، بشكل حاسم مع ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014 وغزو أوكرانيا في فبراير.

ونقلت «سي إن إن» عن كبير مستشاري زيلينسكي أن الضمانات الأمنية يجب في جوهرها أن تشمل التزامًا من الضامنين لمساعدة أوكرانيا في حالة العدوان.