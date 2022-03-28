أخبار حرب روسيا وأوكرانيا اليوم.. بوتين لا يمانع لقاء زيلينسكي بشرط

تشهد الأوضاع على الساحة الأوكرانية تطورات متسارعة، آخرها تصريحات وزير الخارجية الروسي التي أعلن فيها أنَّ الرئيس فيلاديمير بوتين لا يرفض لقاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ولكن بشروط، ومع التحضير للاجتماعات بينهما بشكل جيد.

وفي التفاصيل، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنَّ الرئيس فيلاديمير بوتين لا يرفض لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قائلًا إنَّ «بوتين لا يمانع لقاء زيلينسكي لكن يجب أن يتمّ التحضير لهذه الاجتماعات بشكل جيد».

لافروف: بوتين لا يرفض لقاء زيلينسكي

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طالب أكثر من مرة في تصريحات سابقة بلقاء الرئيس الروسي.

وبشأن أخبار حرب روسيا وأوكرانيا اليوم، يعقد الجانبان الروسي والأوكراني مفاوضات في تركيا اليوم، وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: نأمل أن تسفر المفاوضات عن نتائج تحقق أهدافنا المبدئية.

عقد مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا اليوم

وأشار لافروف خلال مؤتمر صحفي في موسكو اليوم إلى أنَّ المحادثات يجب أن تضمن عدم معاناة الشعب في دونباس من النظام في كييف.

في المقابل، قال مسؤول أوكراني: «لا أعتقد أن تكون هناك أي انفراجة بشأن القضايا الرئيسية في المفاوضات المقرر أن تبدأ اليوم في تركيا وتنتهي 30 مارس».

وقال مسؤول بمكتب الرئيس الأوكراني إنَّ تركيا يمكن أن تكون من بين الدول التي تقدم ضمانات أمنية لكييف في إطار أي اتفاقات مقبلة مع الجانب الروسي لإنهاء الحرب.

في السياق ذاته، أعلنت الرئاسة الروسية «الكرملين» أنَّ روسيا لم تتفق على أي شيء حيوي مع أوكرانيا خلال المحادثات السابقة، منوهة إلى أنَّ تصريحات بايدن بشأن بوتين مقلقة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إنَّ الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين لا يمكن أن يستمر في السلطة.