آخر تطورات حرب روسيا وأوكرانيا.. طرد دبلوماسيي موسكو من مقدونيا

لاتزال تطورات حرب روسيا وأوكرانيا في تطور مستمر للشهر الثاني على التوالي، وتشمل تطورات حرب روسيا وأوكرانيا تهديد الصين للولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، بسبب العقوبات التي فرضتها الأخيرة على موسكو على خلفية الحرب بين الجارتين، وقالت بكين إنّ تلك العقوبات أضرت عددا من الدول من الناحيتين الاقتصادية والتجارية، وفقا لما نقله موقع العربية.

آخر تطورات حرب روسيا وأوكرانيا

وفي وقت سابق من اليوم، طالب المتحدث باسم الخارجية الصينية وانج ون، الدول المعنية بالأزمة الروسية الأوكرانية، بعدم المبالغة في ردود الأفعال الغاضبة وفرض المزيد من العقوبات على الجانب الروسي، وإهمال الهدف الأساسي وهو الاستمرار في المفاوضات للوصول إلى حل، في آخر تطورات حرب روسيا وأوكرانيا.

ردود فعل جديدة على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية

وفي ردود فعل جديدة لحرب روسيا وأوكرانيا، قررت حكومة مقدونيا الشمالية طرد 5 دبلوماسيين روس من البلاد، وأمهلتهم 5 أيام للمغادرة، وأبلغت السفارة الروسية في العاصمة المقدونية أنّ الدبلوماسيين الذين تم ذكر أسمائهم غير مرغوب في وجودهم داخل البلاد، ومن جهته رفض الاتحاد الأوروبي دفع ثمن واردات الطاقة من روسيا بالروبل، وفقًا لما ذكرت قناة «العربية».

تعامل روسي بالروبل مع الدول الأوروبية

وأصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قرارا في وقت سابق للبنك المركزي والحكومة الروسية بوضع خطة للتعامل مع أوروبا بالروبل خلال أسبوع، فيما وصفها بالدول غير الصديقة، مشيرا إلى أنَّ روسيا تستمر في توريد الغاز، لكنها تغير عملة الدفع فقط.

استمرار الحرب الروسية الأوكرانية

وتدخل الحرب بين روسيا وأوكرانيا شهرها الثاني منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 فبراير الماضي، شن حملة عسكرية موسعة على أوكرانيا لحماية إقليم دونباس الانفصالي من طرف واحد شرقي البلاد، بالإضافة إلى تحييد كييف عسكريا ونزع السلاح الجيش الأوكراني.