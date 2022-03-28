روسيا: لدينا مشروع تأشيرات دخول جديدة للدول غير الصديقة

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف «لدينا مشروع تأشيرات دخول جديد يخص الدول غير الصديقة»، وفقًا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وقال لافروف: «نشهد كراهية غير مسبوقة في الغرب ونسعى لحماية مواطنينا»، مشيرًا إلى أنَّ سلطات كييف مارست التمييز ضد الناطقين بالروسية.

لافروف: الولايات المتحدة وراء الكراهية ضد روسيا في الغرب

وأضاف لافروف أنَّ الولايات المتحدة وراء الكراهية ضد روسيا في الغرب، قائلًا «فتحنا قنوات تواصل مع الروس خارج البلاد لحمايتهم من فوبيا الغرب ضدهم».

وأكّد لافروف: «سندافع بقوة عن مواطنينا خارج روسيا»، منوها إلى أنَّ الغرب خلق حالة كراهية ضد كل ما هو روسي».

لافروف: سندافع بقوة عن مواطنينا خارج روسيا

وتابع لافروف أنَّ الغرب يريد أن يرى روسيا ضعيفة وهذا لن نسمح به، منوها إلى أنَّ العملية العسكرية ضرورية في أوكرانيا لحماية مواطنينا».