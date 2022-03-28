الاتحاد الأوروبي يرفض دفع ثمن واردات الطاقة من روسيا بالروبل

أعلن الاتحاد الأوروبي رفضه دفع ثمن واردات الطاقة من روسيا بالروبل، وفقًا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وقالت شركة إيني الإيطالية: «لن ندفع ثمن الغاز الروسي بالروبل»، فيما قالت السلطات الألمانية إنَّ مطالبة روسيا بدفع ثمن الغاز بالروبل تُظهر أن بوتين في «مأزق».

فرنسا تدعو مواطنيها للاقتصاد في استهلاك الغاز والكهرباء

ودعت الهيئة الفرنسية لتنظيم الطاقة مواطنيها للاقتصاد في استهلاك الغاز والكهرباء، فيما رفضت مجموعة السبع دفع ثمن واردات الغاز الروسي بالروبل.

خطة للتعامل مع أوروبا بالروبل خلال أسبوع

وأصدر الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين أوامره للبنك المركزي والحكومة بوضع خطة للتعامل مع أوروبا بالروبل خلال أسبوع، منوهًا إلى أنَّ روسيا ستستمر في توريد الغاز، لكنها ستغير عملة الدفع فقط.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وسط عقوبات فرضها عدد من الدول الغربية على أوكرانيا.