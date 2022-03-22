«علاج الإدمان» يطلق مهرجان الأسرة بالمناطق المطورة للتوعية بخطر المخدرات

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعى ، مهرجان «الأسرة والطفل» لتوعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر لتعاطى المخدرات بالمناطق المطورة «بديلة العشوائيات»، كما تم البدء في تنفيذ دليل المهارات الحياتية لتنمية والوعى لدى الأطفال بمنطقة حدائق أكتوبر حول البعد عن التدخين وأضرار المخدرات.

مبادرات توعوية ينفذها الصندوق في المناطق المطورة

وأوضح الصندوق وفق بيانه، اليوم، أن إطلاق مهرجان «الأسرة والطفل» بمنطقة حدائق أكتوبر يأتى ضمن المبادرات التوعوية التي ينفذها الصندوق في المناطق المطورة «بديلة العشوائيات»، والتي تتضمن أيضا زيارات منزلية للأسر وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية التواصل مع الخط الساخن 16023 لعلاج مرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة‪ .‬

يتضمن دليل المهارات الحياتية عدده أنشطة وألعاب ترفيهية يتم تنفيذها في المناطق المطورة، لتنمية الوعى لدى الأطفال وغالبية هذه الأنشطة مرتبطة بالبعد عن التدخين وأضرار تعاطى المخدرات وذلك لرفع الوعى لدى الأطفال بمخاطر تعاطى وإدمان المواد المخدرة .

ربط المهارات بمواجهة مشكلة الإدمان

وأشار الصندوق إلى أنه يتم استخدام آليات وأنشطة تفاعلية تنشط العقل وتحفز على التفكير وتستهدف رفع الابتكار لدى الأطفال، كذلك تنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي لديهم وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة الإدمان منها لعبة «المتاهة » وهي إحدى الألعاب التي تنشط العقل وتحفز على التفكير، وهى عبارة عن مجموعة خيوط تمثل مجموعة طرق متداخلة وتحفز الطفل على التفكير للسير في الطريق الصحيح.‬

ويتضمن المهرجان أنشطة « فكر .. شارك .. قرر»، وهى عبارة عن لوحة كبيرة بها مجموعة من الحروف غير المرتبة وتحفز الطفل على التفكير لتجميع بعض الكلمات المرتبطة بتنمية مهاراته الحياتية مثل «صحتك أمانة.. لا للتدخين»، كما يتضمن أنشطة فنية ورسومات للتلوين، واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال.

ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتكثيف تنفيذ البرامج التوعوية داخل المناطق المطورة «بديلة العشوائيات»،لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان مع توفير كافة الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة ،وذلك ضمن المبادرات التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعى داخل هذه المناطق للارتقاء بحياة المواطنين المقيمين.

استمرار تنفيذ برامج التوعية داخل المناطق المطورة

من جانبه أوضح عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، حرص الصندوق على استمرار تنفيذ برامج التوعية داخل المناطق المطورة مثل «الأسمرات، المحروسة، اسطبل عنتر، حدائق أكتوبر، بشاير الخير، وحى الضواحى ببورسعيد»، ويتم تنفيذ العديد من الأنشطة التي تتضمن اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات.

تنفيذ حملات مستدامة نحو قرى خالية من الإدمان

وقال عثمان إنه يتم تنفيذ حملات مستدامة نحو قرى خالية من الإدمان ومؤسسات خالية من تعاطى المخدرات سواء أكانت مؤسسات تعليمية أو شبابية رياضية أو إدارية بقرى الريف بالعديد من المحافظات المختلفة، بجانب توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادي لمرضى الإدمان والمتعافين لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعي.