استشاري طب نفسي: العنف قد يسبب الإدمان والنفس المحطمة أفضل زبون للمخدرات

قال الدكتور محمد دياب استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان، بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إنّ هناك علاقة تربط بين العنف والمخدرات، «إيد بإيد ولا يفترقان»، مشيرًا إلى أنّ كل الناس المحيطين بمدمن المخدرات، موجودين داخل دائرة العنف.

وأضاف استشاري الطب النفسي، في بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان على منصات التواصل الاجتماعي، إنّ المدمن يسبب أذى لذويه، قائلا: «القلق اللي الأب والأم يكونوا فيه، لما يعرفوا إن ابنهم متعاطي مخدرات أذى، وكذلك علاقة المدمن مع زوجته، وعدم اهتمامه بها، وإحساسها بالأمان يعد أذى».

العنف يتسبب في الإدمان

ولفت دياب، إلى أنّ وجود المخدرات في حياة أي إنسان، تعني أن الأذى والعنف ملازمين له ، مشيرا إلى أنه كما يصنع الإدمان العنف، يتسبب العنف أيضا فى الإدمان.

العنف والإدمان دائرة مغلقة

أوضح الاستشاري، أن العنف والإدمان دائرة مغلقة، مناشدا الأهل بضرورة الرعاية وسماع الأبناء والطبطبة عليهم، مؤكدا أن أي نوع من أنواع العقاب والأذى، لن يخلق سوى نفس محطمة، قائلا: «النفس المحطمة أفضل زبون للمخدرات».

وأعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في تقرير له أمس، أنه جرى تقديم الخدمات العلاجية خلال شهري يناير وفبراير 2022 لنحو 25 ألف و151 مريض إدمان، ترددوا على 28 مركز علاجي تابع للصندوق، لافتا إلى أن الخدمات تنوعت بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، مع الكشف على 3551 سائقا، وتبين تعاطي 22 سائقا للمواد المخدرة، وتم إحالتهم للنيابة العامة.