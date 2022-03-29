بعد الحكم بحبسه لمدة عام.. ماذا وعد عمر كمال والدته بخصوص الراقصات؟

يواجه عمر كمال وحمو بيكا، أزمة جديدة، بعدما قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد حسين الحداد، بحبسهما لمدة سنة، وكفالة 10 آلاف جنيه، لإيقاف التنفيذ، لكل منها وغرامة 10 آلاف جنيه، فى واقعة التعدى على القيم والمبادئ الأسرية واستغلالهم مقطع فيديو للرقص والغناء للربح منه، في فيديو كليب «أنتي معلمة»، الذي طُرح قبل أكثر من عام.

«أنتي معلمة» تثير أزمة لعمر كمال

هذه ليست الأزمة الأولى، التي يواجهها عمر كمال، بسبب هذا الكليب، فقد سبق وواجه انتقادات حادة من قبل الجمهور، فور طرح برومو الأغنية التي ظهرت فيه لورديانا، الأمر الذي أغضب جمهور بشكل كبير، وطالبوه وقتها بضرورة استبعادها من الفيديو كليب.

واستجاب عمر كمال، وقتها لمناشدات الجمهور، واستبعاد لورديانا، من الفيديو كليب، خاصة وأن والدته غضبت هي الأخرى من ظهورها.

عمر كمال: أنا لا أميل للظهور مع راقصات

وأشار عمر كمال، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إلى أنه لن يرقص مع راقصات مجددًا، مبررًا ذلك بقوله: «أنا شخص لا أميل للظهور مع الراقصات فنيًا، ولا أفضل إحراجهن على المسرح عندما أتفاجأ برقصهن على أعمالي، فأنا أفضل الظهور بمفردي على المسرح، فضلًا عن أن البعض يوجه انتقادات لوالدتي في بعض الأحيان، إذ شاهدوني بجانب راقصة ما، رغم أن والدتي ليست لها علاقة بشغلي إطلاقًا، فأنا أتضايق لأجلها».

ويرى أن الانتقادات التي تلقاها من الجمهور، أمر طبيعي، لاسيما وأن البعض يعرف أنه نشأ في بيت متدين، ووالدته منتقبة»، مؤكدًا: «أنا احترمت تلك الآراء واستبعدت لورديانا من الكليب، ولم أتردد لحظة لاتخاذ هذا القرار».