«المتحدة»: نجهز طائرة لنقل 300 مشجع إلى السنغال لمؤازرة المنتخب

قال المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن شبكة قنوات «أون تايم سبورتس»، أرسلت كاميرات إلى السنغال، قبل مباراة الذهاب، واليوم انضمت إليها مجموعة أخرى من الكاميرات مع وصول الكاميرات، وستذيع تقارير حصرية من السنغال مع اللاعبين والجهاز الفني.

التنسيق مع السفارة المصرية في السنغال

وأضاف صالح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، عبر قناة صدى البلد: «شركة بريزنتيشن إحدى شركات المجموعة، وتجهز طائرة لنقل المشجعين، ستقلع من مصر خلال ساعات، وتم الاتفاق مع السفيرة نهى خضر سفيرة مصر في السنغال، كما أن الاتحاد السنغالي تعاون مع الاتحاد المصري في توفير التذاكر».

وتابع: «حتى الآن، فإننا خصصنا طائرة لنقل 300 مشجع أو أكثر قليلا إلى السنغال، وقد يكون هناك أشياء أخرى خلال الساعات القادمة».

وأعرب عن تمنياته بفوز المنتخب الوطني، وعبوره إلى كأس العالم، وتخطي عقبة منتخب السنغال، موضحًا أنّ قنوات المجموعة مستمرة في خريطتها البرامجية، وستدعم المنتخب.

المتحدة تتعاون مع 50 نجما صف أول في رمضان

وفي سياق آخر، تطرق إلى مسلسلات شهر رمضان، وأكد أن هناك 9 منتجين مشتركين في الأعمال الـ14 التي ستعرض على قنوات المتحدة، وفيها ما لا يقل عن 50 نجما من الصف الأول، ومئات النجوم من الصف الثاني والثالث، بمحتويات تتراوح بين الترفيه مثل الكوميديا والتراجيدي والمسلسلات الاجتماعية، والإنتاج يعالج موضوعات تهم العائلة المصرية: «معندناش حاجة فيها نجم واحد، وكل حاجة فيها نجوم متعددين، والصرف مناسب».