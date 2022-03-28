وزير خارجية قطر: نتمنى فوز الفراعنة على السنغال غدا

أعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، عن شكره للسفير سامح شكري، وزير الخارجية، على استضافته اليوم بالقاهرة واستقباله في بلده الثاني مصر، موضحًا أنه دائما يسعد بتواجده بين أشقائه المصريين.

بحث العلاقات الثنائية وكيفية العمل على تعميقها

وأضاف «آل ثاني»، خلال مؤتمر صحفي مشترك، أنه بحث مع سامح شكري عدة مجالات؛ منها العلاقات الثنائية وكيفية العمل على تعميقها والارتقاء بها واستمرار التعاون فيما بين البلدين إلى مجالات أوسع سواء كان في المجالات الاقتصادية أو الثقافية أو الرياضة.

وزير الخارجية القطري يهنئ منتخب مصر بفوزه على السنغال

وتابع وزير الخارجية القطري: «طبعًا بما أننا تحدثنا عن المجال الرياضي، نهنئ منتخب مصر بفوزه على السنغال، ونتمنى له التوفيق غدا، ونرحب بالجمهور المصري ينورونا في الدوحة في 2022 بكأس العالم».