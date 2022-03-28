إنجي المقدم وعمرو سلامة وإيهاب عبد الواحد في لجنة تحكيم مسابقة talent show

بدأت منذ قليل، الحفلة الأخيرة لمسابقة talent show، لاكتشاف المواهب في الجامعة الأمريكية، بمنطقة التجمع الخامس، وسط حضور جماهيري كبير، استعدادا لاختيار المواهب الفائزة.

كما وصل أعضاء لجنة تحكيم مسابقة talent show والمتمثلين في الفنانة انجي المقدم والمخرج عمرو سلامة والملحن إيهاب عبد الواحد، الذين سيقررون النتائج النهائية للمسابقة، واختيار المواهب الفائزة.

تفاصيل مسابقة talent show

ومع بداية عرض المواهب، أبدت اللجنة حماسها الشديد بالمواهب الموجودة، ورأوا أن المنافسة ستكون قوية للغاية، خاصة مع وجود مواهب رغم صغر سنهم، إلا أن موهبتهم كبيرة.

يذكر أن حفل talent show، تم تنظيمه من اتحاد طلاب الجامعة الأمريكية لاكتشاف المواهب على مستوى المجالات الفنية سواء الغناء أو التمثيل.

آخر أعمال انجى المقدم

وكانت الفنانة إنجي المقدم، شاركت في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل الاختيار الجزء الثاني، الذي شارك فيه عدد من الفنانين منهم كريم عبد العزيز وأحمد مكي وأسماء أبو اليزيد وإياد نصار وبشري وهادى الجيار وأحمد حلاوة، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

وكانت إنجي المقدم، شخصية زوجة الفنان كريم عبد العزيز الذي كان يجسد دور الضابط زكريا يونس.