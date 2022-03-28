مصرع شاب وإصابة 3 في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالبحيرة

لقي شاب مصرعه وأصيب 3 أشخاص آخرين بجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، جراء وقوع مشاجرة في حي «المستقبل»، التابع لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، مساء اليوم الاثنين، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام، لعمل الإسعافات الأولية، كما تم تحرير محضر بالواقعة.

إخطار مدير أمن البحيرة بمصرع شخص في مشاجرة بكفر الدوار

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة كفر الدوار، يفيد استقبال المستشفى العام جثة شخص و3 مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، جراء وقوع مشاجرة بسبب خلافات على الجيرة، ويجري تقديم الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وتم تحرير محضر بالواقعة لمتابعة التحقيقات.

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من «محمد محمد قنديل»، 53 سنة، مقيم بناحية «العكريشة» بكفر الدوار، بكدمات متفرقة في أنحاء الجسم وكسر في الساق اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، و«محمود محمد قنديل»، 29 سنة، مصاباً بكدمات متفرقة في الجسم وكسر في الساق اليمنى ونزيف في البطن، و«محمد محمد محمد قنديل»، 26 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الذراع اليمني، وجرى عمل الإسعافات الأولية وتحرير محضر بالواقعة.

التحفظ على جثة القتيل في ثلاجة حفظ الموتى قيد التحقيق

وأسفرت المشاجرة عن مصرع شاب يُدعى «أحمد عبد الناصر قنديل»، 26 سنة، تم التحفظ على جثته داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام، تحت تصرف السلطة المختصة، وجرى تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، التي تولت التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.