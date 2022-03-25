مصرع عامل في مشاجرة مع ابني شقيقه بسبب خلافات على الميراث بالحوامدية

لقي عامل مصرعه في مشاجرة مع ابني شقيقه بالحوامدية، وتبين من تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية، أن المجني عليه كان على خلاف دائم مع ابني شقيقه بسبب الميراث، وفي يوم الواقعة نشبت مشاجرة بين الأسرتين انتهت بمقتله بأعيرة نارية أطلقها نجلا شقيق المجني عليه، فلفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.

معركة الخرطوش

أفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، بأن المتهمين بتنفيذ الجريمة كان بحوزة أحدهما فرد خرطوش استخدمه في إطلاق الأعيرة النارية، فأصاب عمه ونجل عمه وحفيد الأول برش خرطوش، ونقلوا إلى المستشفى جراء تلك الإصابة، فمات أحدهم «العم» بسبب تعرضه لنزيف حاد، بينما يرقد الآخران في المستشفى لتلقي العلاج.

خلافات ميراث

أوضحت تحريات المباحث التي أشرف عليها العقيد محمد مختار مفتش المباحث، أن منفذي الجريمة هربا من مكان الحادث عقب تنفيذ الجريمة، لكن قوة أمنية تمكنت من إلقاء القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بتفاصيل الواقعة بسبب وجود خلافات على الميراث مع عمهما وبتضييق الخناق عليهما أرشدا عن السلاح المستخدم في الجريمة فتحرر محضرًا بالواقعة.

تشريح جثمان المجني عليه

قررت النيابة العامة، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب الوفاة، وصرحت بدفن الجثمان عقب انتهاء أعمال التشريح، وكلفت المباحث بإجراء تحرياتها حول الحادث، وبدأت النيابة في تحقيقها مع المتهمين بتهمة القتل العمل وحيازة سلاح ناري وذخيرة دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.