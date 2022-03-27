مقتل عامل وسيدة وإصابة 7 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج

شهدت منذ قليل قرية النغاميش بمركز دار السلام بسوهاج، مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتي «آل عمران» و«الخطبة» بسبب خلافات الجيرة، ونتج عنها مقتل عامل وسيدة وإصابة 7 أشخاص بطلقات نارية متفرقة بالجسم.

خلافات دامية بالأسلحة في قرية تابعة لسوهاج

كان اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغاً من مأمور مركز شرطة دارالسلام يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتى «ال عمران» و«الخطبة» بقرية النغاميش دائرة مركز دارالسلام بسبب خلافات الجيرة.

مقتل شخصين وإصابة آخرين في مشاجرة بالأسلحة

وأسفر عن المشاجرة مقتل جمال عبدالعليم 52 عاما جثة هامدة، وفايزة محمد صديق 30 عاما، وإصابة كلاً من ربيع عبدالنعيم 35 عاما، وعبدالوكيل ممدوح محمد 17 عاما، ومحمد على عبدالحميد 26 عاما، وعلى عبدالحميد 54 عاما، ونصره خلف عمر 30 عاما، وأحمد عبدالحميد 30 عاما، ونفيسة أحمد صديق 34 عاما والجميع مصابين بطلقات نارية ويقيمون بناحية النغاميش دائرة مركز دار السلام.

وعلى الفور تم الدفع 3 مجموعات من قوات الأمن المركزي وقوات خاصة و2 مدرعة للسيطرة على المشاجرة وضبط ومرتكبي الواقعة، وجارٍ السيطرة على المشاجرة وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.