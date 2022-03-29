ناقد رياضي: مصر لها الأفضلية.. وعمرو خليل: أقترح عمل تمثال لـ كيروش

قال الناقد الرياضي أيمن الكاشف، إن هناك ثقة في كارلوس كيروش وقدرة منتخب مصر مع تقدير قوة منتخب السنغال، مؤكدا أن مصر قدمت أداء قويا أمام منتخب السنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية في بداية العام الحالي، والسنغال لم تسجل هدف في مصر في هذا النهائي أو مباراة الذهاب في ستاد القاهرة.

حماس مدير منتخب مصر

وأضاف «الكاشف»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، على فضائية «CBC» المذاع مساء أمس الإثنين، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن المدير الفني قال اليوم في المؤتمر الصحفي إن تي شيرت منتخب مصر سبع نجوم من أجل الضغط على المنتخب السنغال، لافتا إلى أن كل دقيقة تمر في مباراة الغد تكون في صالح منتخب مصر، مؤكدا أن هجوم منتخب مصر لدية قدرة قوية على التسجيل.

أهميةة مرور الدقائق الأولى من المنتخب

وأوضح الناقد الرياضي أيمن الكاشف، أن الدقائق الأولى للمبارة هي الأهم وستكون دفاعية من أجل استدراج منتخب السنغال ليكون أثكر اندفاعا لإحراز هدف لمنتخب مصر، مؤكدا أن مصر لديها الأفضلية لتقدمها بهدف في مباراة الذهاب، مشيرا إلى أنه ستكون هناك مساحات في دفاعات السنغال، مبينا أن مصر ستلعب بنفس الطريقة التي لعبت فيها في بطولة كأس الأمم الإفريقية وفي مباراة الذهاب، مشيرا إلى أن مصر ستحتاج للسرعات أكثر من المهارات وسيقوم بهذا النجم محمد صلاح، لافتا إلى أن مصر ستلعب في الغالب بطريقة 4،5، 1.

اقتراح بصنع تمثال لمدرب منتخب مصر

من جهته اقترح الإعلامي عمرو خليل، صنع تمثال لمدرب منتخب مصر كارلوس كيروش إذا نجح بالصعود بمنتخب مصر لبطولة كأس العالم، ووافقه الرأي الناقد الرياضي أيمن الكاشف.