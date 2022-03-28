شنغهاي تبدأ أكبر إغلاق للصين منذ عام 2020 بسبب كورونا

بدأت الصين أكبر إغلاق لها في غضون عامين بسبب فيروس كورونا، حيث سيتم تقييد ملايين الأشخاص في شنغهاي في منازلهم بدءا من يوم الاثنين للحد من تفشي فيروس كورونا المستمر.

وكانت شنغهاي ، أكبر مدينة في الصين يبلغ عدد سكانها 26 مليون نسمة ، قد تمكنت في السابق من التعامل مع حالات تفشي أصغر مع إغلاق محدود للمجمعات السكنية وأماكن العمل.

وسيكون الإغلاق على مستوى المدينة الأكثر شمولاً في الصين منذ اندلاع الفيروس لأول مرة في ووهان والذى جرى اكتشافه لأول مرة في وسط المدينة أواخر عام 2019، مما أدى إلى حبس سكانها البالغ عددهم 11 مليونًا لمدة 76 يومًا في أوائل عام 2020 وفقا لموقع دويتشة فيلة الألمانىي.

الإغلاق فى شنغهاى سيتم على مرحلتين

وأوضحت السلطات الصينية، إن الإغلاق على مرحلتين فى شنغهاى سيُستخدم لإجراء اختبارات جماعية،منوهة إلى أنه في المرحلة الأولى ، تم وضع المنطقة الشرقية المترامية الأطراف المعروفة باسم بودونج تحت الحصاروستظل المنطقة مغلقة حتى يوم الجمعة ، وبعد ذلك سيتم وضع القسم الغربي المكتظ بالسكان في بوكسي تحت الإغلاق.

وشهدت شنغهاى ارتفاعات منتظمة في إصابات كورونا مع تسجيل رقم قياسي آخر بلغ 3500 حالة تم الإبلاغ عنها يوم الاثنين.