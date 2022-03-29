القصة الكاملة لحبس عمر كمال وحمو بيكا بسبب كليب «إنتي معلمة»

تصدر اسم الثنائي عمر كمال وحمو بيكا خلال الساعات القليلة الماضية، مؤشرات البحث على جوجل، بعد إصدار المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، حكما بمعاقبة كل من «حمو بيكا»، و«عمر كمال» بالحبس لمدة سنة، وكفالة مالية 10 آلاف جنيه لكل منهما لإيقاف التنفيذ، واتهامهما بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية، واستغلال مقطع فيديو للرقص والغناء للربح منه وهو مهرجان «إنتي معلمة».

كليب إنتي معلمة

وترجع الحكاية إلى سبتمبر 2020 عندما نشر مؤدي المهرجانات عمر كمال عبر حسابه بإنستجرام فيديو يجمعة بحمو بيكا والراقصة لورديانا أثناء بروفات كليب «إنتي معلمة» لينال المقطع هجوما شديدا من الجمهور لظهور الراقصة لورديانا.

ليعلن بعدها كمال طرح كليبه الجديد بمشاركة حمو بيكا بدون الراقصة البرازيلية لورديانا بناء على رغبة الجمهور.

وكتب وقتها كمال عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور إنستجرام قائلا «استجابة ليكم هنزل أغنية «إنتي معلمة» من غير الفنانة الاستعراضية لورديانا ومش هنصور الكليب فيه رقص أو أى حاجة تزعلكم تانى».

وحقق فيديو بروفات الأغنية وقتها ملايين المشاهدات عبر يوتيوب بالراقصة البرازيلية لورديانا.

لتعلن الراقصة البرازيلية لورديانا غضبها من خلال تصريح سابق لها للوطن قالت فيه «عادي.. معنديش مشكلة.. مش محتاجة منهم حاجة أصلاً».