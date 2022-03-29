علي جمعة: حسن البنا ادعى أن هتلر أسلم واسمه محمد وتعاون معه

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن حسن البنا زعيم الجماعات الإرهابية هو المؤسس للقتل والدم، لافتا إلى أن البنا أسس تنظيمه الخاص كقوة عسكرية تساعد وتمكن الجماعات الإرهابية.

وأضاف «جمعة» في تصريحات تليفزيونية، أن 700 عنصر من عناصر الإخوان الإرهابيين تلقوا تدريبات في ألمانيا على يد قوات هتلر بالتنسيق بين حسن البنا وهتلر وعادوا لمصر وقتلوا العديد من رجال الدولة الأبرياء، مضيفا أن حسن البنا أشاع خبر أن هتلر الزعيم الألماني أسلم واسمه محمد هتلر.

علي جمعة: التاجر له حق رفع الأسعار دون استغلال الأزمات

وأشار «جمعة» إلى أن التاجر له حق في رفع الأسعار ولكن بنسبة معقولة، ولا يحق له أن يستغل الأزمات التى تواجه الأمة ويرفع الأسعار، لافتا إلى أن المحتكر ملعون وفقا للشريعة الإسلامية وخاصة لو كان احتكاره في أمور يحتاج الناس إليها بشكل أساسي، وأنه لا يحق للتاجر زيادة الأسعار طالما لم يشترِ السلعة بالدولار من الخارج.

جمعة: القرض له مصطلح في الشريعة ويجب توصيفه بشكل صحيح

وأردف «جمعة»، أن الدولة مسؤولة عن ضبط الأسواق، وهي تعلم متى تتدخل لضبط الأسواق والتصدي للمحتكرين وتحفظ حق المواطن، لافتا إلى أن القرض مصطلح له أحكامه في الفقه الإسلامي، ويجب توصيفه بطريقة صحيح، فبعد مناقشات طويلة مع الجهاز المصرفي استبدل مصطلح القرض بالتمويل في القانون.

وضرب «جمعة» مثالا على المسألة قائلا «إنه عند بداية ظهور مشروب القهوة في عهد الدولة العثمانية، وجد البعض في اللغة أن القهوة جاءت بمعني الخمر، وظهر خلاف بين العلماء بعضهم أحلها والبعض حرمها وظل هذا الخلاف لمدة 300 عام».