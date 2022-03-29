عقوبات أسترالية على 14 مواطنا روسيا متهمين بالفساد

أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريس باين، أن «كانبيرا» فرضت أول باقة من العقوبات المستقلة تجاه عدد من المواطنين الروس المشتبه بهم بالتورط في ارتكاب جرائم متعلقة بالفساد، كشفها المحامي سيرجي ماجنيتسكي، وكذلك ضد من تعتبرهم متورطين في وفاته.

«كانبيرا» تفرض عقوبات على 25 روسيا متورطين في وفاة ماجنيتسكي

وشملت العقوبات الأسترالية، 14 مواطنا روسيا متهمين بالفساد و25 آخرين متورطين في إساءة معاملة ووفاة ماجنيتسكي، وأوضحت الوزيرة الأسترالية، في بيان، أن المشمولين بـ العقوبات سيواجهون عددا من القيود الاقتصادية بما في ذلك تجميد الحسابات وحظر دخول أستراليا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدورها، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الجيش الروسي، أجلى 138 مواطنا تركيا و 10 أوكرانيين من مقاطعة «خيرسون» إلى أراضي روسيا، موضحة في بيان، أن الجيش الروسي قام منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا حتى الآن، بإجلاء حوالي 600 أجنبي من المدينة الأوكرانية إلى القرم.

من جانبها، قالت السلطات الأوكرانية، إن لدى «كييف» أدلة على استخدام روسيا ذخائر عنقودية في اثنتين من مناطق جنوبي البلاد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

7 دول أوروبية تدعو مواطنيها لعدم الانخراط كمتطوعين في القتال

ودعت 7 دول أوروبية، مواطنيها لعدم الانخراط كمتطوعين في القتال لجانب الأوكرانيين. وشهدت مدينة «ماريوبول» الساحلية فيب أوكرانيا، مواجهات عنيفة بين الجيشين الروسي والأوكراني، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير مستودعات ضخمة للذخيرة في مقاطعة «جيتومير» كانت تستخدم لإمداد القوات الأوكرانية في ضواحي العاصمة الاوكرانية «كييف»، وإسقاط طائرتين ومروحية.

بدورها، وقعت الولايات المتحدة وسنغافورة، اتفاقيات أرتميس التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» التي ترتكز على معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 وتعزز التعاون القائم على القيم وتشجع السلوك المسؤول والآمن في الفضاء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».