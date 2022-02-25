رئيس وزراء أستراليا: سنفرض عقوبات على أفراد روس بعد الهجوم على أوكرانيا

قال رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، إن بلاده ستفرض عقوبات أخرى على أفراد روس، على خلفية العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، مضيفا أنه من غير المقبول أن تخفف الصين القيود التجارية مع موسكو، وفقا لما ذكرته قناة «االعربية» الإخبارية.

وكانت الولايات المتحدة، حذرت في وقت سابق، من قطع كامل للعلاقات مع روسيا في حال مضي موسكو قدما في العملية العسكرية ضد أوكرانيا، وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، ردا على سؤال أحد الصحفيين، إنه سيجري قطع كامل للعلاقات بين بلاده وروسيا في حال المضي قدما من قبل موسكو في الطريق الذي تسير عليه الآن، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«بايدن»: دول العالم تعارض بشدة ما يقوم به بوتين

وأوضح بايدن ردا على سؤال عن إمكانية اندلاع حرب باردة جديدة بين البلدين، أن الأمر يتوقف على أمور مختلفة، مشيرا إلى أن باقي دول العالم يعارض بشدة ما يقوم به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن الأمر سيكون يوما باردا بالنسبة لروسيا لأن هناك عددا قليلا ممن يدعمون موسكو.

وكانت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، قالت في وقت سابق، إن الولايات المتحدة تعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لديه طموحات أكبر من أوكرانيا.

الرئيس الأوكراني: «كييف» تحتاج إلى ضمانات أمنية وآفاق أوروبية

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قال في وقت سابق، إنه يجب فصل روسيا عن نظام «سويفت» للتعاملات المصرفية، وفرض حظر على صادرات النفط والغاز الروسية، إضافة إلى مساعدة جيش بلاده بالأسلحة والذخيرة، ودعم عملية حفظ سلام أممية.

وأضاف زيلينسكي، أن كييف تحتاج أيضا إلى ضمانات أمنية وآفاق أوروبية.

وكانت اليابان، قالت في وقت سابق، إنها تدرس وسائل فعالة لمواجهة ارتفاع الأسعار بسبب أزمة أوكرانيا.

من جانبها، أعلنت شركة النفط والغاز الألمانية «فنترسهال ديا» التي تعد من المستثمرين الرئيسيين في مشروع خط أنابيب «السيل الشمالي 2» الروسي للغاز، أنها ستطالب بتعويضها في حال عدم تشغيل المشروع.

وكانت ألمانيا، أوقفت يوم الثلاثاء الماضي، عملية الموافقة على خط الأنابيب في إطار أول العقوبات ضد موسكو على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.