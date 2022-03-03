مسحوق أبيض غير معروف يستهدف السفارة الروسية في أستراليا

حصلت السفارة الروسية في أستراليا، اليوم الخميس، على مغلفين بهما مسحوق أبيض غير معروف، وقالت إن موظفيها يجرون فحصا لمحتويات المغلفين، في وجود رجال الشرطة والإطفاء، وذلك بحسب «روسيا اليوم»

فيما أعلن وزير المالية الياباني، شونيتشي سوزوكي، أن «طوكيو» ستجمد أصول 4 بنوك روسية، بما في ذلك «في تي بي»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وقالت وزراة الدفاع الإسبانية، إن طائرتين ستقلعان غدا الجمعة، بأسلحة هجومية في اتجاه أوكرانيا، وأوضحت وزيرة الدفاع مارجريتا روبليس، أن الأسلحة تشمل 1370 قاذفة قنابل يدوية، 700000 خرطوشة للأسلحة والمدافع الرشاشة، ورشاشات خفيفة.

وزيرة الدفاع الإسبانية: سيتم تسليم الأسلحة إلى بولندا

وفي مقابلة مع قناة «أنتينا 3» التلفزيونية، أوضحت الوزيرة الإسبانية، أنه سيتم تسليم الأسلحة إلى بولندا عند نقطة على الحدود مع أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، تبنت، مساء أمس الأربعاء، قرارا يطالب موسكو بالتوقف الفوري عن استخدام القوة ضد أوكرانيا، وصوتت 141 دولة لصالح القرار، في وقت عارضته 5 دول وامتنعت 35 دولة أخرى عن التصويت من بينها الصين.

الخارجية الأمريكية تتهم موسكو بالتورط في هجوم كامل على حرية الإعلام

وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية كينيث ماكنزي، وصل مساء أمس الأربعاء، إلى إسرائيل، في زيارة رسمية.

واتهمت وزارة الخارجية الأمريكية، صباح اليوم الخميس، الرئاسة الروسية «الكرملين» بالتورط في هجوم كامل على حرية الإعلام.

بدوره، كشف موقع «أكسيوس» الأمريكي، أن الخارجية الأمريكية سحبت برقية بعد إرسالها إلى دبلوماسييها، تضمنت إبلاغ دبلوماسيين من الهند والإمارات أن حيادهم يضعهم في معسكر موسكو.

وقال متحدث باسم الوزارة الأمريكية، إن البرقية تم إرسالها عن طريق الخطأ لذلك تم سحبها، فيما أوضح الموقع الأمريكي، أن الوزارة سحبت البرقية بعد 24 ساعة من إرسالها إلى دبلوماسييها في 50 دولة.

بدوره، أقر سفير الولايات المتحدة، لدى إسرائيل، توماس نايدز، بمساعدة «تل أبيب» في حث بعض الدول على إدانة روسيا في «الجمعية العامة للأمم المتحدة».

ماكرون: سأواصل الحديث مع بوتين

وفي إطار جهوده لحل الازمة، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه سيواصل التحدث مع نظيره فلاديمير بوتين لإقناعه بالتخلي عن الأسلحة، مشيرا إلى أن باريس لا تخوض حربا ضد روسيا.

بدوره، قال وزير الخارجية والدفاع البرازيلي الأسبق، سيلسو أموريم، إن العقوبات المفروضة على موسكو لن تأتي بنتيجة مرغوب فيها، مضيفا إنها ستخلق مشاكل للعالم كله، فيما أشار رئيس فنزويلي نيكولاس مادورو، إلى حظر الغرب قناة « آر تي» و «سبوتنيك» الروسيتين، من البث، لخشيته اكتشاف الأمريكيون والأوروبيون الحقيقة.

وفي سياق متصل، أشارت مجموعة «مرسيدس بنز» الألمانية، إلى توقف صادراتها من السيارات إلى روسيا، مشيرة إلى أنها ستعلق التصنيع المحلي في روسيا.