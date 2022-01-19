وزير خارجية اليمن يشيد بموقف القاهرة الرافض للتدخل في شؤون العرب

استنكر أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، هجوم ميليشيات الحوثي على مواقع إماراتية، منذ أيام، فذكر أن هجوم تلك الميليشيات على مواقع إماراتية ليس الأول، بل وسبق وأن تعرضت مناطق أخرى لعدوان بسبب جماعة الحوثي، مناشدًا المجتمع الدولي باتخاذ موقف شديد وصارم ترفض وتدين هذه الاعتداءات، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على قناة «TeN».

سعيد للغاية من الموقف العروبي المصري تجاه القضايا العربية

وعن موقف مصر من رفض التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية وإدانتها لهذا الاعتداء الجسيم على الأراضي الإماراتية، أضاف «بن مبارك»، أنه سعيد للغاية من الموقف العروبي المصري تجاه القضايا العربية، خاصة تجاه القضية اليمنية، وهذا الأمر ليس جديدا على الدولة المصرية، معربًا في الوقت ذاته عن سعادته بالنمو الذي تشهده مصر على مستوى كافة المجالات، مؤكدًا أن الحوثي جماعة تمثل الأجندة الإيرانية، وسقطت اليمن رهينة لهذا المشروع.

هناك مبادرات على مدار عام ونصف لإيقاف هذه الحرب

وأشار وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني إلى أنه كان هناك مبادرات على مدار عام ونصف لإيقاف هذه الحرب وإنقاذ الشعب اليمني، مشددًا على ضرورة تصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية، ولا بد من موقف تجاهها، حيث ما جرى في الإمارات يمس الأمن الإقليمي، مضيفا: «يجب أن نغادر لغة البيانات ويكون هناك مواقف أكثر جدية»، مؤكدًا أن هجمات الحوثي الأخيرة على السعودية والإمارات دليل على التخبط.

التصعيد غير المسبوق ويُعد تهديدا مباشرا وحقيقيا للأمن القومي العربي

وأكد أن هذا التصعيد غير المسبوق ويُعد تهديدا مباشرا وحقيقيا للأمن القومي العربي والإقليمي، كما ذكر أن الإدانات الدولية مقدمة طيبة لكن يجب ألا يكتفي المجتمع الدولي بذلك، أعتقد أن هناك ضرورة لاتخاذ إجراءات أكثر حدة، كما أن إعادة الحوثيين إلى قائمة داعمي الإرهاب خطوة أصبحت مهمة جدا لتأكيد موقف دولي مغاير لما كان متبعا في الفترة الماضية بعد فترة اختبار طويلة ورسائل مهادنة للحوثيين، مع عدم انصياعهم لدعوات السلام.