حمو بيكا يروج لأغنيته الجديدة: «قريبًا أنا مايكل جاكسون»

روج مؤدي المهرجانات، حمو بيكا، لأغنيته الجديدة التي حملت عنوان «أنا مايكل جاكسون عصري».

ونشر مؤدي المهرجانات حمو بيكا، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، البوستر الدعائي لأغنيته الجديدة، معلقًا عليها: «قريبًا أنا مايكل جاكسون عصري».

وأشار مؤدي المهرجانات حمو بيكا، إلى أن أغنيته الجديدة يتعاون بها مع الشاعر حوده ناصر، وتوزيع فيجو الدخلاوي، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

حبس سنة وغرامة مالية لـ حمو بيكا

يذكر أن المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، أصدرت قرارًا أمس الاثنين، بمعاقبة حمو بيكا وعمر كمال، بالحبس لمدة سنة، وكفالة مالية قيمتها 10 آلاف جنيه لكل منهما مع إيقاف التنفيذ.

أما عن الواقعة فإنها تعود عندما باشرت نيابة الشئون المالية والتجارية التحقيقات، بقيام كل من مؤدي المهرجانات حمو بيكا، وعمر كمال، بنشر مقطع فيديو خادش للحياء بالتعاون مع الراقصة البرازيلية لورديانا، والذي انتشر بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبعد انتشار الفيديو لهم، توجهت لكلًا من: حمو بيكا، وعمر كمال، تهمة الإخلال بالآداب الاجتماعية، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أموال من خلال نشر فيديوهات مختلفة.

محمد حلمي لـ «الوطن»: حمو بيكا يستعد لمشروع غنائي جديد يختص بالأطفال

ويذكر أن محمد حلمي، مدير أعمال مؤدي المهرجانات حمو بيكا، قد كشف خلال تصريحات سابقة لـ «الوطن»، أن بيكا، يستعد لمشروع غنائي جديد من نوع خاص، لأنه يختص بالأطفال لأول مرة في تاريخ المهرجانات.

وتابع محمد حلمي، في تصريحات سابقة لـ «الوطن»، مدير أعمال مؤدي المهرجانات حمو بيكا، أن الأخير سوف يبدأ في تسجيل الأغاني خلال الفترة المقبلة، حتى يتم طرحها في شهر رمضان المبارك.