الحبس سنة لـ«حمو بيكا وعمر كمال» بسبب فيديو «انتي معلمة»

قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، اليوم الاثنين، بمعاقبة كل من «حمو بيكا»، و«عمر كمال» بالحبس لمدة سنة، وكفالة مالية 10 آلاف جنيه لكل منهما لإيقاف التنفيذ، وبراءة الراقصة البرازيلية «لورديانا»، في واقعة اتهامهم بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية، واستغلال مقطع فيديو للرقص والغناء للربح منه، بسبب فيديو أغنية المهرجانات «انتي معلمة».

أصدرت المحكمة حكمها في القضية خلال جلستها قبل قليل، برئاسة المستشار أحمد حسين الحداد، وعضوية المستشارين محمد مبروك، ومحمد قنديل، وشريف منصور، وأمانة سر مصطفى يسري.

مقطع فيديو خادش للحياء

تعود الواقعة حين باشرت نيابة الشئون المالية والتجارية التحقيقات بقيام كل من مؤدي المهرجانات «حمو بيكا» و«عمر كمال»، والراقصة البرازيلية «لورديانا»، ببث مقطع فيديو خادش للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجهت لهم تهمة الإخلال بالآداب الاجتماعية، وسوء استخدام وسائل الاتصال والإنترنت وبث فيديوهات بهدف التربح منها، والحصول على أموال مقابل نشرها.

التربح من الفيديو وكسب أموال طائلة

وأُرفق بالمحضر صور وحسابات المتهمين، التي تم بث الفيديوهات عليها بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف التربح منه وكسب أموال طائلة، فتم إحالته إلى المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.

بث أغنية المهرجانات «انتي معلمة» على «يوتيوب»

وجرى بث مقطع الفيديو المشار إليه، الخاص بأغنية المهرجانات «انتي معلمة» قد تم بثه على موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب» منذ عام، وحصد 74 مليون مشاهدة حتى الآن، الأمر الذي يشكل خطورة على الذوق العام، نظراً للكم الهائل من المشاهدات، ناهيك عن التربح من هذا المقطع بشكل كبير.