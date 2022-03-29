مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين في 4 حوادث سير بمطروح

لقى 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون بإصابات متفرقة، في 4 حوادث شهدتها محافظة مطروح خلال الساعات الأخيرة من بينهم حادث في سيوة، وحادثين على طريق مطروح - إسكندرية الساحلي الدولي، وحادث على طريق الضبعة - القاهرة الإقليمي، وخيم الحزن على أهالي مطروح بسبب فقدان خلال الحوادث العديد من أبناء مطروح منهم شقيقين من أبناء قبيلة الشرصات، وشقيقين من أبناء قبيلة العوامة في الضبعة.

مصرع 3 وإصابة شخص بحادث تصادم

ولقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب شخص بإصابات خطيرة بسبب وقوع حادث على طريق الضبعة الإقليمي - القاهرة، تصادم خلاله سيارتين ملاكي بسيارة نقل ونقلت سيارات الإسعاف إلى مستشفى العلمين ضحايا الحادث، وهم: علي محمد عبدالجواد 36 سنة جثة هامدة، ومحمود حمدي محمود 31 سنة جثة هامدة، ومحمد على صابر 25 سنة جثة هامدة، وعماد سعد عبدالسلام 31 سنة، مصابًا بإصابات اشتباه كسر بالساق، وجروح وكدمات متفرقة في الجسم.

انقلاب سيارة في سيوة

وشهد طريق سيوة - الملاحات، انقلاب سيارة ملاكي ما أدى مصرع شخصين يعملان في بنك التنمية والائتمان الزراعي بسيوة، عقب افتتاحة بساعات من خلال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وقيادات من الفرع الرئيسي للبنك وونواب وقيادات شعبية من شيوخ قبائل وعواقل سيوة، ونُقلت الجثتين إلى مستشفى سيوة المركزي، وهما: فؤاد أحمد فؤاد كيلاني 43 سنة، وأحمد عبدالعظيم السيد 50 سنة.

حادث تصادم في الضبعة

وعلى طريق مطروح - إسكندرية الساحلي الدولي، لقى شقيقين مصرعهما، وأصيب الشقيق الثالث وشخص رابع بإصابات متفرقة في الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارة مع دراجة نارية بمنطقة زاوية العوامة في الضبعة، وهم: فوزي العوامي 28 سنة جثة هامدة، وخالد العوامي 20 سنة جثة هامدة، وإسلام العوامي 20 سنة مصاب، ومحمود أحمد 46 سنة مصاب، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى رأس الحكمة المركزي، وتقديم العلاج للمصابين والتحفظ على الجثث في ثلاجة الموتى.

مصرع شقيقان بطريق مطروح - اسكندرية

ولقي شقيقان مصرعهما، وأصيب شخصين آخرين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة خلال سفرهم على طريق مطروح - إسكندرية الدولي، والضحايا هم: قدورة طلال الشرصي، جثة هامدة، وشقيقة محمد طلال الشرصي جثة هامدة، وشخصين آخرين، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى العلمين.