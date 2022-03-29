وزيرة الهجرة تستقبل خبيرا مصريا في الصناعات الخضراء بأستراليا

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كل من المهندس رامي عازر الرئيس التنفيذي لشركة بابايروس الأسترالية، وتيد بيرت رئيس مجلس الإدارة بالشركة، وهبة نايل مديرة فرع الشركة بالقاهرة، في القاهرة، بحضور السفير محمد خيرت مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، في إطار التواصل مع رواد مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة».

والمهندس رامي عازر، يعد من أبرز المشاركين في مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، وهو الرئيس التنفيذي لشركة بابايروس الأسترالية، التي تمتلك براءة اختراع لتقنية وخطوط إنتاج تحويل مخلفات زراعات الموز، إلى بدائل خشبية ولب ورق وكرتون وأسمدة سائلة وتصنيع أطباق كرتون لتعبئة الغذاء.

دعم توطين الصناعات المختلفة في مصر

ورحبت السفيرة نبيلة مكرم، بالمهندس رامي عازر وباقي الحضور، موضحة أن هذا اللقاء يأتي في ضوء دعم استراتيجية الدولة لدعم توطين الصناعات المختلفة في مصر ونقل الخبرات المتعددة إلى الوطن، وصولًا لأفضل استراتيجيات لطرح الفرص الغنية التي ممكن أن تقدمها شركة بابايروس الأسترالية للسوق المصري.

توفير فرص العمل للمتخصصين في مختلف المجالات

وأضافت وزيرة الهجرة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن كافة المقترحات والتوصيات التي شهدها اللقاء سيتم بحثها مع الجهات المعنية، للخروج بإطار واضح لتعظيم التعاون مع الخبراء والاستفادة من جهودهم والاعلان عن كافة النتائج والمشروعات التي سيتم تنسيقها مع مختلف الوزارات والهيئات خلال مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، مشيدة بجهود علماء وخبراء مصر تستطيع في ضخ الاستثمارات في السوق المصري، والإسهام في خطط التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل للمتخصصين في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب المهندس رامي عازر عن تقديره لجهود وزيرة الهجرة، ليس فقط في ربط المصريين في الخارج بوطنهم الأم، ولكن أيضا لإشراكهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وأشار «عازر»، إلى أن هذه هي الزيارة الثانية له إلى مصر بغرض توسيع نشاط الشركة ونقل التكنولوجيا المستخدمة في الصناعات الخضراء وتدوير المخلفات إلى أرض الوطن، التي تعد من المشروعات الرائدة عالميًا.