من خبراء «مصر تستطيع بالصناعة».. 6 معلومات عن «الشيمي» و«الحبيبي»

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن ضرورة الاستفادة من جهود علماء وخبراء مصر بالخارج، في دعم استراتيجية الدولة لدعم الصناعة، وتوطين التكنولوجيا ونقل الخبرات إلى الوطن، وهو من الأسباب الرئيسية، وراء نجاح سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، التى أطلقت الوزارة 5 نسخ منها.

وأشارت وزيرة الهجرة، فى بيان لها، إلى أن إطلاق النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، التى يجري الإستعداد لها، ستأتي في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة، إذ سيجري إطلاقها تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة»، وذلك بمشاركة عدد كبير من الخبراء والعلماء المصريين فى الخارج، فى مجال الصناعة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، 6 معلومات عن «الشيمي» و«الحبيبي»، خبراء «مصر تستطيع بالصناعة»، وفقا لبيان وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

6 معلومات عن «الشيمي» و«الحبيبي» خبراء «مصر تستطيع بالصناعة»

1- الدكتور ناصر الشيمي:

- رئيس رابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا.

- أستاذ بجامعة كالجاري الكندية.

- أحد علماء مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة».

- يحرص على توطين التقنيات والحلول الرقمية بين الشباب المصري.

2- الدكتور محمد الحبيبي:

- نائب المدير التنفيذي لشركة «METI» للخدمات والحلول الرقمية.

- أحد علماء مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة».

سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»

جدير بالذكر، أن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد أطلقت على مدار السنوات الماضية، 5 نسخ من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، بمشاركة نحو 500 عالم وخبير ومستثمر مصري بالخارج شاركوا بالنسخ الخمسة السابقة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، وذلك من 22 دولة حول العالم جاء منها المشاركون بسلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع».

وتستهدف النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، وهى «مصر تستطيع بالصناعة»، إطلاق صناعات مستدامة قادرة على المنافسة، ومعتمدة أيضا على التكنولوجيا المتطورة النظيفة والخضراء.