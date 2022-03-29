ارتفاع درجات الحرارة أول أيام شهر رمضان.. والقاهرة تسجل 36 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، يوم السبت المقبل 2 أبريل 2022 الموافق أول أيام شهر رمضان الكريم، إذ تصل درجات الحرارة العظمي في القاهرة الكبرى والوجه البحري لـ36، وتسجل في السواحل الشمالية 26، جنوب سيناء 33، شمال الصعيد 37، وجنوب الصعيد 39 درجة مئوية.

وأكدت الأرصاد الجوية وجود أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وذكرت الهيئة، في بيان صادر عنها، استمرار ارتفاع درجات الحرارة الأحد المقبل ثاني أيام شهر رمضان، إذ تصل العظمى في القاهرة والوجه البحري لـ 35، أما السواحل الشمالية 25، جنوب سيناء 34، شمال الصعيد 38، وجنوب الصعيد 39 درجة، مع وجود نشاط رياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء والخميس

وأعلنت الهيئة درجات الحرارة المتوقعة، غدا الأربعاء وحتى الخميس، كالتالي:

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 30 مارس 2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 12.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 16.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 31 مارس 2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 13.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 16.