الأرصاد تعلن توقعات طقس 72 ساعة مقبلة: ارتفاع مستمر في درجات الحرارة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وذلك لمدة أسبوع على الأقل، إذ يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والسواحل الغربية والشرقية، وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

فيما يسود طقس شديد الحرارة، على محافظات جنوب الصعيد، إذ تسجل درجات الحرارة، العظمى بين 35-37 درجة خلال ساعات النهار.

فى حين يسود طقس معتدل الحرارة ، ومائل للبرودة أحيانا خلال ساعات الليل، خاصة على المحافظات الجنوبية، كما يسود طقس غائم جزئيا على محافظات شمال ووسط البلاد، وتقل فترات سطوع الشمس، فيما يسود طقس مشمس على شمال وجنوب الصعيد، واستمرار ظهور الشبورة المائية، على الطرق فى الصباح الباكر.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 29 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 12.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 16.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 30 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 12.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 16.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 31 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 13.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 16.