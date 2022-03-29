«پرزنتيشن سپورتس» تتحمل تكلفة طائرتي المنتخب والجمهور للسنغال: حلم المونديال

تعلن شركة "پرزنتيشن سپورتس" راعية الكرة المصرية والمنتخبات الوطنية، تحملها التكلفة الكاملة لطائرتى منتخب مصر والجماهير المسافرة لدعمه فى مباراته الفاصلة فى تصفيات كأس العالم، والتى تستضيفها العاصمة السنغالية داكار مساء الثلاثاء.

وتؤكد "پريزنتيشن سپورتس" فخرها العميق واعتزازها الكامل بدعم منتخب مصر الأول، وحرصها على العمل الدؤوب لإزالة كل العقبات، وتذليل الصعاب، سعيا إلى تسهيل رحلته للعاصمة السنغالية داكار، من أجل تحقيق حلم الجماهير المصرية باقتناص تذكرة العبور إلى بطولة كأس العالم 2022.

ويأتى قرار شركة "پريزنتيشن سپورتس" بتحمل كامل تكلفة طائرة المنتخب الوطنى الخاصة إلى داكار، إلى جانب تكلفة طائرة المشجعين المسافرين لمساندة ومؤازرة المنتخب فى مهمته الوطنية، بالمشاركة مع بنك SAIB و Alsafy Group، وذلك فى إطار دور شركة پريزنتيشن الداعم للرياضة المصرية، ومساندتها المستمرة لقطاع الكرة.

و تشكر شركة پريزنتيشن سپورت شركة مصر للطيران - الطيران الرسمي للمنتخب الوطني - علي تعاونها لتسهيل جميع الإجراءات و توفير كل سبل الراحة لرحلة المنتخب و المشجعين.

ويخوض منتخب مصر مباراة مصيرية مساء اليوم أمام نظيره السنغالى في إياب التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، ويسعى المنتخب الوطنى لتحقيق آمال الكرة المصرية باقتناص بطاقة الصعود للمونديال، وذلك بعدما تفوق على منافسه فى مباراة الذهاب، التى استضافها ستاد القاهرة مساء الجمعة الماضية، وانتهت بفوز فريقنا الوطنى بهدف مقابل لا شيء.