كريم مغاوري عن نهاية «قاسم» في «وأنسى روحي وياك»: من حفر حفرة لأخيه

تصدر اسم الفنان كريم مغاوري، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد عرض الحلقة الأخيرة من حكاية «وأنسى روحي وياك»، من الجزء الرابع من مسلسل «نصيبي وقسمتك»، ونيل «قاسم»، وهو الشخصية التي يجسدها «مغاوري»، خلال أحداث هذا العمل الدرامي، جزائه نتيجة أفعاله الشريرة التي ارتكبها خلال الحكاية.

«مغاوري»: الحقد سبب ارتكاب الجرائم

وتواصلت «الوطن»، مع الفنان كريم مغاوري، للكشف عن كواليس تحضيره لشخصية «قاسم»، وذكر أن الشخصية التي جسدها من خلال حكاية «وأنسى روحي وياك» متناقضة، فهو ليس شخصية شريرة بشكل كامل، ولكن اندفاعه وتهوره هو السبب وراء ارتكابه شيء أشبه بالجريمة، مضيفا: «الحقد والغل اللي بيحمله الشخص تجاه الآخر هو السبب الرئيسي اللي بيخلي الناس ترتكب جرائم في حق بعض».

طريق التحضير لشخصية «قاسم»

وعن كيفية تحضيره لشخصية «قاسم» حتى أجادها بهذا الشكل، قال الفنان كريم مغاوري، لـ«الوطن»، إنه استعان بتوجيهات مخرج ومؤلف حكاية «وأنسى روحي وياك» وأضافها إلى الشخصية حتى يتقبلها الجمهور، دون أن يشعر بأي افتعال، متابعا «دايماً الصعوبة اللي بتواجه أي ممثل في إنه عاوز يوصّل للجمهور الشخصية بصورة طبيعية».

وعن ردود أفعال الجمهور، قال الفنان كريم مغاوري، «الجمهور كان متحير مع شخصية قاسم، شوية يتعاطف معاه، وشوية يقولوا عليه شرير، بس ده كان بيسعدني لأنه بيثبت لي قد إيه الشخصية نجحت».

كما وجه الفنان كريم مغاوري، نصيحة لجمهوره مستمدة من تفاصيل حكاية «وأنسى روحي وياك»،، إذ قال: «من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، وأي حد بيتمنى الشر لغيره هيلف ويرجع له، عشان كده محدش يندفع وراء الشر والحقد"، لافتاً إلى أن شخصية "قاسم"، هي المثل الذي لا يجب أن ننجرف ورائه ونقلده، ولا بد أن نبحث دائماً على الخير ونفعله.