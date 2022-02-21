كريم مغاوري: «مبحبش مسلسل اللعبة.. واللي هيقولي يا ابن الملط هحبسه»

أبدى الفنان كريم مغاوري استياءه الشديد من تعرضه للتنمر بسبب الشخصية التي يؤديها والده الفنان الكبير سامي مغاوري، ضمن أحداث مسلسل «اللعبة» والتي تحمل اسم «بسيوني الملط»، والذي انطلق عرض جزئه الثالث، قبل أيام، تحت عنوان «اللعب مع الكبار»، وتصدر تريند محرك البحث «جوجل».

وكتب «مغاوري» عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»: «تحذير.. أنا مبحبش مسلسل اللعبة، ولو حد قالي يا ابن الملط هعتبرها سب وقذف، وهحبسه».

تفاصيل الأحداث الأولي من الجزء الثالث لـ «اللعبة»

وانطلقت أحداث الجزء الثالث بمغادرة «مازو» و«وسيم» للسجن، ومحاولتهما لم شمل أسرتيهما من جديد، إلا أن «مازو» بدأ يبحث عن عائلته لمحاولة استرداد أمواله، بينما كان الثاني مشتاقاً لعائلته التي تدهورت أوضاعها الاقتصادية، ما دفع ابنه للعمل كصبي ميكانيكي، واتجهت ابنته للعمل كخادمة في البيوت.

وكشفت الأحداث الأولي عن اتجاه شخصية «إسراء المدبولي» التي تجسد دورها الفنانة ميرنا جميل للعمل كراقصة بعد إغلاق الفندق التي كانت تعمل مديرة فيه.

ومن جانبه، قال الفنان هشام ماجد إن الحلقات المقبلة ستشهد مزيداً من المفاجآت للجمهور، ولكنه ليس بوسعه الحديث عنها في الوقت الحالي لعدم إفساد متعة المشاهدة علي المتلقي، كما شدد علي انضمام نجوم جدد للجزء الثالث.

هشام ماجد يكشف سر تفاعل الجمهور مع أحداث «اللعبة»

وأكد ماجد في تصريحات سابقة له أن سر تفاعل الجمهور مع أحداث مسلسل «اللعبة» إلى تعاملهم معه كأنه مباراة بين فريقين، حيث يسعي جمهور كل فريق لانتصار فريقه علي الآخر.

ويشارك في بطولة مسلسل «اللعبة» شيكو، مي كساب، محمد ثروت، أحمد فتحي، عارفة عبد الرسول، مني أحمد زاهر، محمود حافظ وكوكبة من النجوم، من تأليف سعد والي وإخراج معتز التوني.