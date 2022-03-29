انتهاء 70% من إعادة تأهيل ورفع كفاءة شارع السهريج في قنا

تفقد حسين الزمقان نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة شارع السهريج وسط مدينة قنا، من خلال تركيب البلدورات وبلاط الانترلوك.

وأوضح «الزمقان»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه تم الانتهاء من أعمال تركيب البلدورات وبلاط الانترلوك بالشوارع الفرعية، بدءًا من ديوان آل مهنا مرورًا بمنطقة بني حسن وشارع الطويل وشارع زناته وكذلك شارع سوق الخضار وجميع الشوارع الفرعية.

استكمال الأعمال بشارع الإسعاف

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، إلى أنه تم تركيب ما يقرب من 20 ألف متر بلاط انترلوك بنسبة 70% من إجمالي 28 ألف متر المخطط تركيبه لأول مرة بمدينة قنا، بالإضافة إلى تركيب 5500 متر طولي بلدورة من إجمالي 6500 متر بالخطة، وأنه يجري العمل بشارع السهاريج الرئيسي، وسيتم استكمال الأعمال بشارع الإسعاف، وشارع جودي، وضرب السبيل، ومنطقة الجربوعي مرورًا خلف شركة بيع المصنوعات.

الأعمال تجري ليلا

وأضاف أنه تجري الأعمال ليلًا حتى الصباح، وذلك لأهمية الشارع بالمدينة وكثرة سالكيه، وحفاظًا على الأعمال وضمان عدم إعاقة الطريق، كما حث المواطنين وأصحاب المحال التجارية بالمنطقة على ضرورة الحفاظ على الشوارع وعدم التكسير لأي سبب وعدم رش المياه.

يذكر أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، قد أدرجت تجديد وإعادة تأهيل شارع السهريج ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2021 - 2022 الجارية بقيمة 6 ملايين جنيه، والتي تقوم بأعمال الأشراف عليها مديرية الطرق والنقل بقنا.