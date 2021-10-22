وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي في قنا.. تعرف على الشروط

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن حاجتها لشغل وظائف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي في قنا، للعمل في عدد من الوظائف المختلفة في الشركة، على أن يستمر التقديم حتى يوم 30 أكتوبر الجاري.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي في قنا، التي جاءت على النحو التالي:

الشروط المطلوبة لوظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي في قنا

- يجب أن يكون المتقدم لوظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا مصري الجنسية ومن أبناء محافظة قنا.

- يجب ألا يزيد سن المتقدم للوظائف على 35 عاما، وألا يقل عن سن 18 عاما، باستثناء سائقي المعدات الثقيلة، فلا يزيد السن على 40 عامًا.

- يجب أن يحرص المتقدم للوظائف على الالتزام بالتقدم لوظيفة واحدة بالإعلان، كما يتم الاستبعاد في حالة التقدم لأكثر من وظيفة.

- نظام العمل في الوظائف المعلن عنها يكون بالورديات.

- يتم وضع المتعاقد تحت فترة الاختبار لمدة تصل لـ 6 شهور، ونظام العمل يكون بالتعاقد.

- اجتياز المتقدم للاختبارات المقررة للوظائف وفقاً لإجراءات التوظيف الموحد والمعتمدة بالشركة.

- يجب أن يكون المتقدم للوظائف الفنية أو المكتبية، لديه شهادة تفيد تأديته للخدمة العسكرية لمدة عامين أو تم إعفاؤه منها.

- يجب أن يكون المتقدم للوظائف الحرفية أو الخدمات المعاونة، أدى الخدمة العسكرية لمدة 3 سنوات أو تم إعفاؤه منها.

- تحرص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على استيفاء نسبة 5% من ذوي الاحتياجات الخاصة في ضوء أحكام القانون رقم «10» لسنة 2018 بشرط استيفاء باقي شروط الإعلان.

المستندات المطلوبة للتقديم لـ وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي في قنا

- صورة ملونة من أصل بطاقة الرقم القومي سارية «أمامي - خلفي».

- صورة ملونة من أصل شهادة الميلاد.

- صورة ملونة من أصل شهادة المؤهل «أمامي - خلفي».

- صورة ملونة من أصل شهادة التجنيد «أمامي - خلفي».

- صورة ملونة من أصل شهادة قياس مستوى المهارة لوظائف «سباك/ لحام/ كهربائي».

- صورة ملونة من أصل شهادة التأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة.

- صورة ملونة من أصل رخصة القيادة للسائقين سارية «أمامي - خلفي».

- صورة ملونة من أصل شهادة القيد بنقابة المهندسين بالنسبة للمهندسين ونقابة العلميين بالنسبة للكيميائيين.

- يتمّ استكمال المستندات بعد إعلان النتيجة.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في قنا، التقدم للموقع الإلكتروني من هنــــــــــا.